7 июня 2018 г. Бенджамин Хаас, Даниэль Хёрст | The Guardian Избиения, убийства, гулаги: вероятно, во время саммита будут игнорироваться нарушения прав человека в Северной Корее "Приблизительно от 80 тыс. до 120 тыс. политических заключенных содержатся в четырех крупных тюремных лагерях в Северной Корее, согласно знаковому расследованию ООН, в ходе которого собраны свидетельства о массовых преступлениях против человечности, - рассказывают Бенджамин Хаас и Даниэль Хёрст в The Guardian. - Следственная комиссия ООН обнаружила, что среди преступлений северокорейского режима - "истребления, убийства, порабощение, пытки, лишение свободы, изнасилования, принуждение к абортам и другое сексуальное насилие, преследование по политическому, религиозному, расовому и гендерному признакам, насильственное переселение народов, принуждение людей к исчезновению и бесчеловечное осознанное длительное морение голодом". Среди жертв этих преступлений - люди, которых режим считает угрозой политической системе и руководству Северной Кореи". "Организация Human Rights Watch утверждает, что Северная Корея остается одним из самых репрессивных государств в мире, несмотря на открытие возможностей дипломатического взаимодействия с Южной Кореей, Соединенными Штатами и другими странами, - говорится в статье. - Несмотря на это, нарушения прав человека, в изобилии происходящие в Северной Корее, едва ли будут подробно обсуждаться на знаковом саммите между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Американские чиновники сосредоточены исключительно на том, чтобы убедить Северную Корею отказаться от своей программы по созданию ядерного оружия". "Майкл Кирби, бывший австралийский судья, возглавлявший расследование ООН, утверждает, что "подобные гулагам" лагеря - "очень большие агрегаты человеческого страдания", и мир обязан принять меры по поводу "множества преступлений против человечности", совершенных северокорейским режимом, - передают авторы. - Кирби надеется, что Трамп при встрече заговорит с Кимом о правах человека, и беспокоится, что, если эта тема не будет затронута сейчас, к ней может быть трудно вернуться впоследствии". "Без прогресса по правам человека на Корейском полуострове никогда не будет мира и безопасности, - заявил Кирби. - Надеяться, что экономический прогресс, который можно предложить Северной Корее, приведет к развитию ее правозащитной сферы, - все равно что класть все яйца в одну корзину. Такое иногда случается - но не всегда". "Трамп не упомянул об этой проблеме, когда принял Ким Ён Чхоля - высокопоставленного чиновника северокорейского режима - для переговоров в Белом доме в прошлую пятницу, однако президент не отрицал возможность обсуждения прав человека на грядущем саммите с северокорейским лидером", - напоминают журналисты. "Думаю, мы можем это обсудить и, может быть, очень подробно", - сказал Трамп репортерам после встречи с бывшим главой северокорейской разведки. Источник: The Guardian