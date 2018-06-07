Тройная выгода для России от ЧМ, не имеющая никакого отношения к футболу

Российские руководители питают особое расположение к подобным исключительным событиям как экономического, так и спортивного характера, пишет Жан Радвани, географ и геополитик, специализирующийся на изучении России и постсоветского пространства, в своем блоге в Le Huffington Post.

14 июня на огромном, полностью обновленном стадионе "Лужники" (81 тыс. мест) Россия встретится с Саудовской Аравией на матче открытия Чемпионата мира 2018 года по футболу. До 15 июля, дня финала, на этом же стадионе, 32 команды со всех континентов встретятся в одиннадцати городах, принимающих эти состязания, один из них (Екатеринбург) находится на востоке Урала, символизируя азиатскую часть страны, говорится в статье.

Организация крупных международных мероприятий являет собой неизменную стратегию российского президента Владимира Путина, отмечает автор.

В глазах российских руководителей события такого рода имеют тройную выгоду.

В первую очередь, они напоминают всему миру о том, что Россия не настолько изолирована, как кажется, что это великая страна, способная принимать международные встречи подобного уровня, указывает Радвани.

Для россиян, помимо признания их возвращения на первый план после многолетнего кризиса и ослабления, это еще и удобный момент для улучшения инфраструктур больших городов или целых регионов. Каждое такое событие влечет за собой волну инвестиций, модернизацию аэропорта, дорог или линий железной дороги, строительство отелей, конгресс-центров или, в случае со спортивным состязанием, стадионов. Это позволяет сгладить некоторое региональное неравенство, при этом не стоит недооценивать тот факт, что каждая из таких строек открывает возможности для различных более или менее скрытых откатов, что особенно ценно для отдельных региональных и федеральных руководителей, которые в них замешаны, комментирует эксперт.

И, наконец, в понимании Путина это уникальный случай выправить имидж своей страны, имидж, который был изрядно потрепан за последние годы, после войны против Грузии в 2008 году и еще в большей степени после аннексии Крыма (русские употребляют слово "присоединение") и все еще не затухающего конфликта в восточном Донбассе, начавшегося в 2014 году. Однако в этом плане российские желания не всегда реализуются, полагает автор статьи.

После аннексии Крыма (март 2014 года) поток осуждений возрастает, некоторые западные руководители (два американских сенатора, один английский министр) тщетно призывают к безусловному бойкоту состязания. А после отравления российского экс-агента Сергея Скрипаля неподалеку от Лондона (март 2018 года) британское правительство объявило о том, что оно не пошлет ни одного официального представителя на церемонию открытия ЧМ, говорится в статье.

Чемпионат мира по футболу, конечно, состоится, и надо надеяться на то, что он пройдет в наилучших условиях. В избранных городах уже все готово, и все они воспользуются построенными по этому случаю крупными сооружениями. Отель "Шератон" открыт даже в самом маленьком из них - в Саранске, в Мордовии. Кстати говоря, у российских властей две постоянные заботы. Прежде всего, это терроризм, который тревожит всех организаторов подобных крупных мероприятий, указывает Радвани. Другая озабоченность связана с российскими болельщиками, поведение которых во время Чемпионата Европы по футболу во Франции стало предметом толков (знаменитые хулиганы) и расистские наклонности которых часто подвергаются публичному осуждению.