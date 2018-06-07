Мундиаль-2018 в России - нежданная прибыль для французской экономики

Компания по изучению рынка спрогнозировала влияние мундиаля в России на экономику во Франции, пишет журналист Le Figaro Габриэль Аталь.

Чемпионат мира по футболу 2018 в России (14 июня -15 июля) должен активизировать французскую и европейскую экономику. Компания NPD Group, один из мировых лидеров по изучению рынка, заинтересовалась различными секторами экономики и спрогнозировала их развитие во время мундиаля на основе данных о предыдущих состязаниях, в частности, чемпионата Европы по футболу 2016 во Франции, говорится в статье.

Набор карточек Panini FIFA Москва 2018 стал самой продаваемой игрушкой во Франции за третью неделю мая, уже реализовано 400 тыс. наборов всех форматов. "Продажа игрушек, связанных с чемпионатом мира по футболу в России, идет с возрастающей силой по мере приближения начала соревнований", - комментирует Фредерик Тутт, эксперт по рынку игрушек.

Обычно потребление за вечер (доля общего числа посещений, совершенных вечером) в пивных барах составляет 20%, во время Евро-2016 оно подскочило на пять пунктов и достигло 25% , говорится в статье.

В целом NDP считает, что чемпионат мира по футболу приводит к росту рынка спортивных товаров по сравнению с тем годом, когда нет мирового турнира, отмечает автор статьи.

"Эффект мундиаля" особенно сильно сказывается на продажах футбольных маек, указывает журналист. Продажи мячей от них не отстают, с ростом свыше 30% в декабре 2017 года (после выпуска "Telstar 18", официального футбольного мяча чемпионата мира 2018 года) и с ожидаемым ростом свыше 50% в июне 2018 года.

Давид Ришар, директор компании NPD Sport France, делает вывод: "Рост на 40%, который признается в качестве эффекта Чемпионата мира, происходит благодаря товарам, непосредственно приписываемым футболу (футбольные майки, мячи и аксессуары). Однако состязания такого масштаба приобретают эффект "снежного кома" для продаж спортивных торговых марок в целом".

Таким образом, на ближайший месяц Франция настроена оптимистично, пишет Аталь.