7 июня 2018 г. Стивен Ли Майерс и Джейн Перлез | The New York Times Медицинская загадка становится все масштабнее: заболели сотрудники консульства США в Китае "Ширится кризисная ситуация вокруг таинственной болезни, которая поражает американских дипломатов и их родственников (вначале это случилось на Кубе, а недавно проявилось в Китае). В среду Госдепартамент эвакуировал из Китая, самое малое, еще двух американцев", - пишет The New York Times. Журналисты Стивен Ли Майерс и Джейн Перлез сообщают: "Эвакуированные американцы работали в консульстве США в городе Гуанчжоу на юге страны, а их коллег и членов семьи сейчас обследует бригада медиков Госдепартамента, говорят чиновники. Неясно, у многих ли проявились симптомы, но в среду вечером представитель Госдепартамента сказала, что "несколько лиц" отправлены в США для дальнейшего обследования". "Официальные лица США уже несколько месяцев опасались, что американские дипломаты подверглись целенаправленным атакам, которые сопровождаются странными звуками и вызывают симптомы, похожие на состояние "после сотрясения мозга или легкого травматического повреждения головного мозга", заявляет Госдепартамент", - пишет газета. Авторы отмечают: "Случаи в Китае придают более широкий масштаб медицинской загадке, возникшей в 2016 году, когда в Гаване начали заболевать сотрудники посольства США и члены их семей. В общей сложности 24 человека страдали головными болями и тошнотой, у них снижалась острота слуха, возникали проблемы с когнитивными функциями и другие симптомы после того, как заболевшие, по их словам, слышали странные звуки. Эта проблема испортила отношения с Кубой, власти которой немедленно попали под подозрение, и побудила США выслать кубинских дипломатов". "Но теперь, когда сходные симптомы возникли у американцев в Гуанчжоу, официальные лица США высказали подозрения, что в случившемся могут быть виноваты другие страны - возможно, Китай или Россия. Это наверняка усложнит отношения с обеими странами, и так уже испорченные из-за экономических и политических вопросов, а также вопросов безопасности", - говорится в статье. По словам авторов, в Гуанчжоу заболевшие жили в многоквартирных комплексах, населенных также другими иностранцами и состоятельными китайцами. Там-то американцы и слышали странные шумы. "Но остается неясным, действительно ли болезнь вызвана некими атаками. Есть и другие теории: о токсинах, о подслушивающих устройствах, которые непреднамеренно издают вредные звуки, и даже о массовой истерии", - отмечают авторы. В Китае первый сотрудник консульства заболел весной этого года, а в мае правительство США призвало других сотрудников обращаться к врачам при необычных недомоганиях. В среду из Гуанчжоу был эвакуирован, вместе с женой и двумя детьми, сотрудник консульства Марк Э. Лензи, отвечавший за системы безопасности. "Травматические повреждения на Кубе, как и в Китае, появлялись после тревожных слуховых и вибрационных ощущений, которые разные люди описывали по-разному - дескать, это было похоже на звуки цикад или радиопомех, на грохот листового железа на ветру или, в случае Лензи, на шум каменных шариков, скатывающихся по металлической воронке", - говорится в статье. Лензи сообщил в интервью, что жил в том же многоквартирном доме в комплексе The Canton Place, что и неназванный сотрудник консульства, эвакуированный в США в апреле. "Другой дипломат, сообщивший о симптомах, обитал в другом элитном здании неподалеку от консульства", - говорится в статье. "Официальные лица подчеркнули: даже если кого-то эвакуируют для дальнейшего обследования, это необязательно значит, что он травмирован или болен. Лишь у 25% тех, кто был эвакуирован с Кубы, позднее были выявлены проблемы со здоровьем", - пишут авторы. Источник: The New York Times