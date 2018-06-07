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7 июня 2018 г.
7 июня 2018 г.

Корреспондент | Tages anzeiger

Швеция мобилизует 22 тыс. резервистов

Напряженность в дипломатических отношениях с Москвой вынуждает шведов пойти на частичную мобилизацию, сообщает швейцарская Tagesanzeiger.

Швеция запланировала проведение самых крупномасштабных за последние десятилетия военных учений. "Для маневров, которые пройдут по всей стране, было мобилизовано, по данным шведских военных, порядка 22 тыс. резервистов".

По информации из военных источников, в ходе учений будут отрабатываться "задачи, связанные с разведкой, обороной и логистикой". Цель учений, добавляет автор, ссылаясь на заявления верховного главнокомандующего страны Микаэла Бидена, "повысить готовность Швеции к обороне и оперативные навыки". По словам высокопоставленного военного, резервисты имеют "решающее значение" для обороны страны.

"В прошлом месяце шумиху в СМИ наделало решение властей этой скандинавской страны снабдить своих граждан брошюрой, призванной подготовить их к потенциальному нападению противника", - говорится в статье. (Подробнее см. Швеция готовится к гражданским и военным кризисам)

"Швеция не граничит с Россией и не является членом НАТО. Однако в последнее время напряженность в отношениях между Москвой и Стокгольмом заметно возросла, в том числе из-за скандала вокруг отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Кроме того, власти предостерегают от вмешательства Москвы в предстоящие в сентябре в Швеции парламентские выборы", - отмечает в заключение издание.

Источник: Tages anzeiger


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