Российский суд оставил под стражей критически настроенных молодых людей в то время, как Путин в преддверии мундиаля подавляет инакомыслие

"Московский суд оставил 19-летнюю девушку, которая критиковала Путина, в СИЗО до сентября; это происходит в момент, когда Кремль применяет всеобъемлющие меры безопасности, чтобы задавить инакомыслие на время мундиаля", - пишет корреспондент The Telegraph Алек Лун.

"В то время как ее родители сдерживали слезы в душном зале суда, судья Анатолий Костюков отверг просьбу студентки ветеринарного факультета Марии Дубовик перевести ее под домашний арест, несмотря на жалобы на ухудшение состояния ее здоровья. Она и еще пять человек, пренебрежительно отзывавшихся о правительстве Владимира Путина в закрытых чатах, были взяты под стражу в марте, им грозит 10 лет тюрьмы за "организацию экстремистской группы". В их числе - Анна Павликова и Вячеслав Крюков, которым на момент ареста было, соответственно, 17 и 19 лет. Еще четыре ответчика находятся под домашним арестом", - сообщает издание.

"Президентский указ от 2017 года запрещает на время мундиаля все митинги, не одобренные местными властями, и правительство начало применять жесткие меры безопасности в связи с этим мероприятием. Но критики заявляют, что в преддверии чемпионата, который начнется на следующей неделе, государственные органы подавляют все формы инакомыслия", - пишет газета.

"Дубовик и другие, по версии их адвокатов, были завлечены в ловушку сотрудниками спецслужб, работавшими под прикрытием", - сообщает автор.

"Когда вооруженные полицейские пришли с обыском в наш дом и сказали, что наша Мария хотела свергнуть конституционный порядок в России, мы испугались, что она пожертвовала всем ради какой-то кампании, но мы сходили в институт, а она не пропустила ни одного занятия, - сказал Сергей, отец Марии Дубовик. - Она просто разговаривала с людьми, которые придерживались диссидентских мнений".

Оппозиционный активист Ильдар Дадин вопрошает, как футбольные команды из Европы могут участвовать в мундиале "в стране, которая убивает и сажает в тюрьму безвинных людей".