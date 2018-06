7 июня 2018 г. Диди Тан | The Times "Хороший друг" Си Цзиньпин - единственный, кто вспомнил о моем дне рождения, заявил Путин "Президент Путин оповестил мировых лидеров о том, как завоевать его неугасающее восхищение: отпраздновать его день рождения", - пишет журналистка The Times Диди Тан. "Именно так сделал председатель Китая Си Цзиньпин, разделив с российским лидером стопки водки и ломтики колбасы. Этот жест оказался основой для не имеющих аналогов отношений, отчасти потому, что другие лидеры проигнорировали или не заметили это знаменательное событие", - передает корреспондентка. "Председатель Си - это, пожалуй, единственный глава государства, который отметил со мной мой день рождения. Мне кажется, у меня ни с кем другим из зарубежных коллег не складывались такие отношения и не организовывались такие мероприятия", - цитирует автор статьи слова Путина. (Цитата по kremlin.ru: "Председатель Си Цзиньпин - это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег". - Прим. ред.). "Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, нарезали какую-то колбасу", - сказал Путин в интервью председателю Медиакорпорации Китая Шэню Хайсюну. Путин выступил с такими комментариями в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, пекинского ответа НАТО, отмечается в статье. Когда 7 октября 2013 года Путину исполнился 61 год, принимавший его на Бали президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно сыграл на гитаре и спел Happy Birthday. "Было замечено, что Си хлопал в ладоши, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил Путину бутылку саке. Потом Си, который на год моложе Путина, подарил ему на день рождения торт", - пишет The Times. Путин рассказывал: "Было 11 часов вечера. Я предложил нашим китайским друзьям поднять по рюмке водки". Си Цзиньпин укрепил альянс с Москвой в противовес бурным отношениям с США, говорится в статье. Лидеры встречались не менее 25 раз с 2013 года, когда Си стал председателем, а Москва была первым иностранным городом, который он посетил после избрания. Источник: The Times