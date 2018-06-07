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7 июня 2018 г.
7 июня 2018 г.

Фрэнсис Эллиотт | The Times

Членам Палаты лордов заявили, что им больше нельзя спать на работе и кричать сидя

"Это парламентское правило считалось нерушимым: члены Палаты лордов никогда не спят в зале заседаний, а просто "дают отдых глазам", - пишет обозреватель The Times Фрэнсис Эллиотт.

Однако теперь так называемый "главный кнут" фракции консерваторов в Палате лордов - депутат, отвечающий за дисциплину и порядок, - распространил суровое предупреждение.

"Членами нашей Палаты было подмечено, что в последние месяцы поведение в зале заседаний не отвечало стандартам, которых нам следовало бы ожидать", - написал лорд Тейлор из Холбича в электронном письме, адресованном депутатам-консерваторам. "В списке основных проступков - сон в зале заседаний, отчетливо слышные разговоры и "крики сидя", - сообщает издание. Согласно письму, "главные кнуты" лейбористов и либеральных демократов распространят сходные упреки лордам.

Источник: The Times


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