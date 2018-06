7 июня 2018 г. Фрэнсис Эллиотт | The Times Членам Палаты лордов заявили, что им больше нельзя спать на работе и кричать сидя "Это парламентское правило считалось нерушимым: члены Палаты лордов никогда не спят в зале заседаний, а просто "дают отдых глазам", - пишет обозреватель The Times Фрэнсис Эллиотт. Однако теперь так называемый "главный кнут" фракции консерваторов в Палате лордов - депутат, отвечающий за дисциплину и порядок, - распространил суровое предупреждение. "Членами нашей Палаты было подмечено, что в последние месяцы поведение в зале заседаний не отвечало стандартам, которых нам следовало бы ожидать", - написал лорд Тейлор из Холбича в электронном письме, адресованном депутатам-консерваторам. "В списке основных проступков - сон в зале заседаний, отчетливо слышные разговоры и "крики сидя", - сообщает издание. Согласно письму, "главные кнуты" лейбористов и либеральных демократов распространят сходные упреки лордам. Источник: The Times