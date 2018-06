7 июня 2018 г. Дебора Хейнс | The Times Бывший шпион Кристофер Стил атаковал россиян в рамках судебного дела о досье на Трампа "Бывший шпион Кристофер Стил обвинил трех российских бизнесменов в запугивании в рамках судебного спора из-за досье, в котором утверждалось о связях Кремля с президентом Трампом", - сообщает The Times. Адвокаты бывшего сотрудника MI-6 направили в суд в Вашингтоне два ходатайства с целью отклонить попытку Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, упомянутых в досье, засудить Стила за клевету. "Этот иск был подан, чтобы наказать и запугать", - заявила Кристина Эйкхофф, партнер фирмы Alston and Bird, представляющей интересы Стила. "Господин Стил не напуган, - сообщила Эйкхофф The Times. - В прошлый раз эти олигархи проиграли, когда в ответ на публичную критику подавали в округе Колумбия иск о клевете". Речь идет о проигранном в 2005 году деле против "Центра общественной честности" (Center for Public Integrity), занимающегося журналистскими расследованиями, поясняет The Times. В его интернет-статье утверждалось, что Авен и Фридман связаны с организованной преступностью и наркоторговлей. Иск провалился, поскольку суд решил, что истцы не доказали существование злого умысла со стороны ответчиков. Российские миллиардеры обратились в верховный суд округа Колумбия в апреле. Они заявили, что Стил ложно обвинил их и "Альфа-Групп" в "преступных действиях и предполагаемом сотрудничестве с Кремлем с целью повлиять на президентские выборы 2016 года", приводит издание цитату из судебных документов. Адвокаты Стила утверждают, что трое россиян не были упомянуты в клеветническом ключе. "По американскому закону о клевете российские бизнесмены должны также продемонстрировать, что Стил сделал доказуемо ложное заявление", - отмечается в статье. "Алан Льюис, партнер американской юридической фирмы Carter Ledyard and Milburn, представляющей интересы российских бизнесменов, отверг заявления о запугивании", - сообщает издание. Льюис добавил, что согласно иску о клевете Стил "безответственно распространял наносящие ущерб обвинения", хотя знал, что они не подтверждены. Источник: The Times