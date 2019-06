7 июня 2019 г. Джулиан Боргер | The Guardian Противореча Трампу, спецпосланник США утверждает, что Россия по-прежнему поддерживает Мадуро "Специальный посланник США в Венесуэле заявил, что Москва "не оставила" режим Николаса Мадуро и что российское присутствие в южноамериканской стране существенно не изменилось после неудавшегося восстания в апреле, которое возглавил лидер оппозиции Хуан Гуайдо", - передает The Guardian. "Ранее на этой неделе Дональд Трамп написал в Twitter, что "Россия проинформировала нас, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы", но Кремль быстро оспорил это утверждение", - напоминает издание. "Эллиот Абрамс, который был назначен специальным посланником в январе, заявил в четверг, что роль России не столь важна для выживания Мадуро, как кубинское военное присутствие, но остается важной. И хотя некоторые специальные силы могли покинуть страну, по его словам, "русские не оставили режим". "Россияне имеют второе по силе влияние после Кубы. Год или два назад здесь была, я бы сказал, тысяча россиян. Затем их число сократилось ближе к нулю. Затем, несколько месяцев назад, оно снова немного увеличилось, когда прибыли около 125 россиян", - рассказал Абрамс The Guardian. "Некоторые из них, я полагаю, уехали, потому что у них были конкретные задачи для выполнения, они выполнили эти задачи и уехали, - добавил Абрамс. - Мы считаем, что одной из вещей, которые они делали, был ремонт систем ПВО, поврежденных в результате серии отключений электричества в феврале. И я думаю, что после того, как это сделано, нет необходимости оставаться - задание выполнено. Поэтому тот факт, что они уезжают, не говорит о том, что русские не помогают Мадуро". "В конце марта в Каракас прилетели российские военные советники, что, по общему мнению, является жестом кремлевской поддержки осажденного лидера перед лицом вызова, который бросает Гуайдо его власти, - пишет газета. - Гуайдо признан законным временным лидером Венесуэлы более чем 50 странами, включая США, большую часть Европы и большую часть Латинской Америки. 30 апреля он объявил восстание с целью смещения Мадуро, и получил решительную словесную поддержку от администрации Трампа, но призыв Гуайдо не убедил венесуэльских военных перейти на другую сторону". "Неясно, что побудило Трампа утверждать, что "большинство" россиян покинули Венесуэлу. The Guardian стало известно, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил своему американскому коллеге, что в Венесуэле осталось 96 российских военнослужащих, но американские чиновники считают, что в стране может оставаться до 150 человек. Абрамс не стал комментировать точные цифры, но подчеркнул, что российское присутствие значительно меньше, чем кубинское, которое он оценил в 2500 человек, включая личных телохранителей Мадуро", - говорится в статье. "(...) Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что Запад "сошел с ума", поддерживая Гуайдо. Он назвал лидера национального собрания "симпатичным" человеком, но предупредил, что мир погрузится в хаос, если не будет правил. "Если мы это в практику введем, такой способ прихода к власти - человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед Господом объявил себя главой государства, это нормально или нет?" - спросил Путин новостные агентства на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. (...)" Источник: The Guardian