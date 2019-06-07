В Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин держатся особняком

"Дипломатия панд против дипломатии воспоминаний о войне. Такое альтернативное предложение продемонстрировал Си Цзиньпин в ходе трехдневного официального визита в Россию, пока союзники отмечали 75-ю годовщину "Дня Д". Рассердившись на побережье Нормандии, Владимир Путин пожал руку помощи, которую ему протянул его китайский коллега, словно для более наглядного объяснения того, что перед лицом Запада, торжественно празднующего победу 1945 года, устанавливается "третья сила", "ось Пекин-Москва", противостоящая "американским джунглям", - пишет журналист Le Figaro Николя Винь.

"Вечером в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума, где бросалось в глаза отсутствие западных лидеров, Путин и Си второй раз встретились на ужине, - пишет Le Figaro. - Двусторонние отношения "достигли беспрецедентного уровня", с радостью отметил кремлевский лидер".

"Российско-китайское сближение активизировалось после украинского кризиса 2014 года в ответ на экономические санкции Запада, - говорится в статье. - С тех пор президент Си встречался со своим "лучшим другом" Путиным почти тридцать раз, как уточнил первый. Присутствие кремлевского лидера на 70-й годовщине "Дня Д" в 2014 году рядом с украинцем Петром Порошенко создавало иллюзию примирения. Его отсутствие в этом году, тогда как минский процесс остается в тупике, явно задевает Кремль. "А почему меня должны везде приглашать? Я свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема", - заявил президент России.

"Подобное сближение усиливается благодаря торговому и дипломатическому противостоянию Вашингтона и Пекина, инициированному США. Будь то иранская ядерная сделка, от которой отказался Белый дом, или сирийский конфликт, Пекин и Москва в Совбезе ООН голосуют в унисон", - отмечает Винь.

"Кроме того, недавний арест в Москве американского инвестора Майкла Калви вызвал ускорение бегства западных капиталов, и Пекин поспешил заполнить эту брешь, - комментирует журналист. - В четверг российская госкорпорация атомной энергии "Росатом" объявила о подписании нового контракта на строительство АЭС "Сюйдапу" на севере Китая. В прошлом году объем двусторонней торговли увеличился на 25% и достиг до 108 млрд долларов".