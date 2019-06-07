Японки взбунтовались против каблуков на работе

"Не слабо ли министру самому целый день проходить в туфлях на каблуке-шпильке? Такой вопрос в четверг, 6 июня, запустили в социальных сетях тысячи японок. Их мишенью стал министр труда Такуми Немото, не угодивший им тем, что он отказался принимать законы, запрещающие компаниям заставлять своих сотрудниц носить обувь на высоких каблуках", - пишет корреспондент Le Monde в Токио Филипп Месмер.

"В обществе принято, что носить на работе высокие каблуки необходимо и уместно", - сказал Немото. Он отвечал депутату от оппозиционной Конституционно-демократической партии Канако Оцудзи, по мнению которой принуждение женщин взгромождаться на высокие каблуки "устарело". Она считает, что дресс-код, который применяется только к женщинам, является "злоупотреблением властью". "Злоупотребление властью имеет место только тогда, когда сотрудница вынуждена носить высокие каблуки, если у нее болят ноги", - ответил Немото.

"32-летняя актриса Юми Исикава написала в Twitter: "Я надеюсь уничтожить привычку видеть на работе женщин на высоких каблуках и в туфлях-лодочках". Репост этого твита сделали 30 тыс. человек", - говорится в статье.

"Впоследствии Исикава создала хэштег "Kutoo", произношение которого играет на сходстве между словами "kutsu" (обувь) и "kutsuu" (боль) и на близости к движению #metoo. Она также выпустила петицию, которую подписали 18 тыс. человек, и передала ее 3 июня в Министерство труда. "Похоже, мужчины не понимают, что ношение высоких каблуков может быть болезненным и приводить к травмам", - заявила Исикава агентству Reuters.

"Успех этого движения служит отражением растущего недовольства японских женщин, живущих в стране, занимающей 110-е место в рейтинге с точки зрения гендерного равенства, составленном Всемирным экономическим форумом. В кабинете премьер-министра Абэ есть только одна женщина - из девятнадцати министров. Начиная с апреля японские женщины митингуют каждый 11-й день месяца, чтобы призвать к большему равенству", - резюмирует Месмер.