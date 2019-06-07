Гендерный разрыв в оплате труда начинается задолго до ухода женщин в декрет

"Как отмечают в швейцарской газете Le Temps профессор Института социальных наук Университета Лозанны Даниэль Эш и научный сотрудник Мюнхенского университета Бенита Комбе, авторы исследования, основанного на национальных опросах, разрыв в оплате труда мужчин и женщин является значительным, как только они выходят на рынок труда. Материнство тут не служит оправданием".

"Гендерное неравенство в оплате труда сохраняется в Швейцарии. По данным Федерального статистического управления, женщины зарабатывают в среднем на 20% меньше, чем мужчины. Треть этого разрыва зависит от различия в квалификациях и профессиях. Этот разрыв повышает вероятность дискриминации на рынке труда. Однако в последние годы в экономических кругах ходит другое объяснение: неравенство в заработной плате вызвано не дискриминационными работодателями, а явилось результатом разделения ролей в семьях с детьми", - говорится в статье.

"В новом исследовании мы проверили этот тезис, изучив заработную плату молодых людей без детей в возрасте до 30 лет. Если неравенство в заработной плате обусловлено исключительно дифференцированными инвестициями в оплачиваемую работу и семейную работу, то молодые женщины и мужчины без детей должны получать одинаковую заработную плату за одинаковый вид работы", - отмечают исследователи.

"В отличие от когорты людей старшего возраста, молодые женщины не имеют более низкого уровня образования, чем молодые мужчины, и к 30 годам их поведение на рынке труда ничем не отличается. Однако мы учитываем незначительные гендерные различия в образовании, опыте работы, экономических секторах и профессиях. Сравнение заработной платы молодых мужчин и женщин показывает, что разрыв в заработной плате в Швейцарии увеличивается, как только они выходят на рынок труда. В обоих опросах женщины зарабатывают на 4-5% меньше, чем мужчины. Эта разница в заработной плате заметна, поскольку она касается молодых людей без детей, которые имеют одинаковую квалификацию и занимают сопоставимые должности", - отмечают авторы статьи.

"В пересчете на годовой оклад это означает, что даже молодые женщины, не имеющие детей, за сопоставимую работу получают на половину месячной зарплаты меньше, чем молодые мужчины. Очевидно, что тот, кто обвиняет в разрыве в оплате труда только детей и семью, слишком упрощает решение подобной задачи", - резюмирует Le Temps.