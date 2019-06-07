Европа переполняется кокаином

"Новый доклад о потреблении наркотиков в ЕС показал пугающие результаты: количество потребляемого в ЕС кокаина достигло нового рекордного уровня. Сегодня существуют даже колл-центры, доставляющие кокаин как пиццу", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Европа одурманена: 96 млн взрослых в возрасте от 15 до 64 лет по крайней мере раз в жизни пробовали запрещенные наркотики, что составляет 29% населения. При этом самым популярным наркотиком является марихуана, ее потребление примерно в 5 раз превышает потребление других наркотиков", - передает содержание доклада, составленного Европейским центром изучения наркотиков и зависимости (EMCDDA), журналистка Каролина Дрютен.

"Особый бум в Европе в настоящий момент переживает кокаин. В 2017 году было изъято 140 тонн наркотика, что почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Таким образом, нелегальное потребление наркотика достигло рекордного уровня. Значение героина, который долгое время определял европейский наркорынок, наоборот, упало - опиоид колют себе все меньше людей. Одновременно растет и возраст людей, долгое время употребляющих наркотики: средний возраст людей, умерших от передозировки, увеличился до 39 лет", - сообщает издание.

При этом число смертей, связанных с потреблением наркотиков, в целом остается стабильным. "В 2017 году в изученных регионах - в странах ЕС, Норвегии и Турции - от наркотиков умер 9461 человек, это примерно такое же количество, как и в предыдущем году. Плачевным лидером статистики является Великобритания: здесь проживало более трети (34%) людей, скончавшихся от наркотиков. Следом за ней идет Германия с 13%".

Для того, чтобы определить количество людей, употребляющих наркотики, EMCDDA, среди прочего, проводит анализ сточных вод для выявления в них остатков наркотиков, проводит онлайн-опросы и собирает информацию из центров контроля за оборотом наркотиков и больниц, поясняет издание.

"Европейской цитаделью потребления кокаина является британский Бристоль, сменивший Барселону. За ним вплотную следуют Амстердам и Цюрих. Это показал анализ сточных вод, проведенный EMCDDA. В городах, возглавивших список, суточное потребление наркотика в среднем составляет от 800 до 1000 мг на 1 тыс. жителей", - указывает Die Welt.

"Наиболее распространенным нелегальным наркотиком по-прежнему остается марихуана. 27% всех взрослых жителей ЕС по крайней мере раз в жизни употребляли каннабис. За последние 12 месяцев наркотик употребляли 14% молодых европейцев в возрасте от 15 до 34 лет. Мужчин среди них в два раза больше, чем женщин. Потребление наркотика среди молодых людей особенно распространено во Франции", - говорится в статье.

"Что касается сбыта наркотиков, то, согласно докладу, зафиксирован рост их продажи через соцсети и через так называемый даркнет, зашифрованный интернет. (...) В настоящий момент существуют даже колл-центры, принимающие заказы и отправляющие курьеров. В докладе речь идет об "уберизации" рынка кокаина - с намеком на сервис такси Uber", - передает Die Welt.