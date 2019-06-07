Германия и Россия договорились о более тесном сотрудничестве

"Немецкая помощь для российской экономики: несмотря на санкции, Петер Альтмайер подписал с Россией соглашение о намерениях, предусматривающее усиление сотрудничества", - сообщает немецкое издание Die Zeit.

"Политическое соглашение призвано помочь улучшить в будущем эффективность российской экономики, которая зачастую все еще является отстающей, с помощью немецкой техники (...). В документе, имеющемся в распоряжении Die Zeit, названы пять пунктов кооперации. Так, например, в нем говорится о расширении "двустороннего экономического сотрудничества" и создании "благоприятных условий для осуществления эффективной экономической деятельности". При этом поддержка должна оказываться "различным формам кооперации", - говорится в статье.

"Кроме того, необходимо определить российские и немецкие компании, "заинтересованные в сотрудничестве для достижения целей". В рамках инициативы также предусмотрен "обмен информацией по правовой и нормативной базе". Должна осуществляться поддержка обучения и повышения квалификации работников и "возможности осуществления ознакомительных поездок российских экспертов в Германию". В частности речь идет о сфере энергосбережения, возобновляемых источников энергии и цифровизации", - передает издание содержание документа, подписанного на полях Петербургского международного экономического форума.

"За поддержку России агитировал и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Он призывал к отмене антироссийских экономических санкций. "Мы должны отменить эти санкции", - заявил Кречмер".

"Конфликты привели к колоссальному снижению развития в европейско-российских отношениях. Поэтому мы хотим усилить это сотрудничество в рамках возможного", - передает издание слова министра экономики ФРГ Петера Альтмайера.