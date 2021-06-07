"Президент России требует "доброй воли" от Украины, чтобы российский газ продолжал транспортироваться через страну, несмотря на строительство газопровода "Северный поток-2". Немецкие эксперты по внешней политике резко раскритиковали это заявление", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил в разговоре с FAZ: "Для федерального правительства было и остается главным, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа даже после завершения строительства "Северного потока-2". Соглашением о транзите - которое было заключено при посредничестве ЕС и правительства Германии - Россия и Украина заложили соответствующие основы и подали важный сигнал для обеспечения безопасности поставок газа в Европу. И мы ожидаем, что это совместное соглашение будет соблюдаться". Эксперт по внешней политике из партии ХДС Йоханн Вадепуль сказал, что настаивает на том, чтобы "программа поставок газа продолжала действовать для Украины без политических условий".

"Германия и США едины в том, "чтобы активно поддерживать друг друга с целью не допустить политического шантажа Украины". Эксперт по внешней политике из партии СДПГ Нильс Шмид заявил, что высказывания Путина "не несут пользы, а сбивают с толку", - передает издание.

"Политик из ХДС Норберт Рёттген гораздо более критичен. "Путин шантажирует Украину еще до завершения строительства "Северного потока-2", - написал он в Twitter. По его словам, российский президент использует трубопровод "как то самое оружие, которым всегда считали его поляки, прибалты и украинцы". Депутат от партии зеленых Мануэль Сарразин заявил: "Кто посеет "Северный поток-2", тот пожнет российский империализм".

"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (...) заявил после учений милиции и пограничной службы у границы с Россией в выходные, что в стране ожидаются "провокации и попытки терактов". (...) После таких происшествий Москва, по его мнению, скажет: "Смотрите, вот почему мы направляем наш газ через "Северный поток-2". Поэтому Киев изучает различные сценарии и усиливает механизмы реагирования на объектах критической инфраструктуры, таких как газопроводы и дамбы".

"Правительство Германии считает транзитные договоры для Украины гарантией того, что страна сможет продолжать получать доход от газового бизнеса, несмотря на "Северный поток-2". При этом критики указывают, что Россия неоднократно нарушала договоры, особенно в отношении Украины, когда это было политически выгодно Путину", - говорится в статье.

"В Киеве некоторые все еще надеются, что "Северный поток-2" можно "остановить" или хотя бы смягчить последствия его запуска. Светлана Залищук, советник украинской газовой компании "Нафтогаз", заявила: "Карты в руках конгресса США, но Украина делает все возможное, чтобы они сыграли", - передает FAZ.