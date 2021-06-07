"Утечка Covid-19 из лаборатории на данном этапе - единственная гипотеза, которая имеет смысл"

"Дэвид Ашер руководил расследованием Госдепартамента США о происхождении пандемии Covid-19 с сентября 2020 года по январь 2021 года. В интервью Le Figaro он говорит, что администрация Байдена в конечном счете обратила внимание на расследование происхождения Сovid-19 и призвала к углубленному изучению этого вопроса".

"(...) 15 января наше расследование показало, что в начале ноября 2019 года несколько сотрудников Уханьского института вирусологии серьезно заболели, у них были симптомы, напоминающие симптомы гриппа или Covid. Мы полагаем, что, по крайней мере, трое из этих людей были госпитализированы, но, возможно, их было намного больше. Мы также считаем, что подверглись заражению некоторые члены их семей и что, возможно, в декабре умерла жена одного из исследователей. Это могла быть вспышка гриппа, однако стандартная процедура предписывает, чтобы люди, работающие в таких лабораториях, вакцинировались от максимально возможного числа заболеваний, включая грипп. Принимая во внимание инкубационный период, вполне вероятно, что к концу октября все эти люди заразились Сovid-19, а не гриппом", - отмечает бывший сотрудник Госдепартамента США.

"Это открытие явилось недостающим звеном для понимания того, что могло произойти в Ухане. С тех пор несколько исследователей из Уханьского института вирусологии исчезли - возможно, они мертвы или китайское полицейское коммунистическое государство заставило их исчезнуть за их высказывания или за то, что они задавали слишком много вопросов. Другие, по-видимому, получили повышение от КНР за свои заслуги, в том числе доктор Ши Чжэнли, которая возглавляет Центр новых инфекционных заболеваний при Уханьском институте вирусологии", - продолжает он.

"(...) Я рассматривал это дело не как обычный разведывательный анализ, а как масштабное место преступления. Я попытался выдвинуть гипотезы о возможных причинах и собрать воедино то, что могло произойти, используя разведывательные данные и информацию из нескольких источников. В доступе имелось много важной несекретной информации, но она не подвергалась всестороннему анализу. Порой нужно было просто собрать все сведения и расположить их в связном порядке. Сказать легче, чем сделать, но это вполне выполнимо. Именно этим и занималась видная группа исследователей в интернете под названием Drastic, в которую входят несколько французских ученых и исследователей ", - указывает Дэвид Ашер.

"(...) С самого начала отношение Китая вызывало особую тревогу. Я был в Пекине в 2003 году в качестве консультанта из Государственного департамента, когда представители Центра по профилактике и контролю заболеваний США прибыли туда во время вспышки атипичной пневмонии. В то время китайские чиновники здравоохранения делились большим количеством информации, хотя и не хотели, чтобы пресса или их граждане знали об этом. (...) Тогда еще не было великой стены молчания, которая с тех пор снова закрыла страну. На этот раз Китай оказывается непроницаемым. Власти Пекина только что заявили, что отказываются от дальнейшего сотрудничества. Возникает вопрос, отчего Китай ведет себя так подозрительно, если ему нечего скрывать? Нельзя быть на 100% уверенным в том, что произошла утечка из лаборатории, но на данном этапе это единственная гипотеза, которая имеет смысл и согласуется с тем, что мы знаем", - поясняет чиновник.

"(...) На мой взгляд, китайские власти пытались предотвратить аварию в лаборатории еще в октябре, а может, и раньше. Они постаралась остановить и контролировать распространение вируса, но им это не удалось. Также возможно, что произошла авария, но о ней не сразу сообщили в центральные органы. Китай является довольно параноидальной страной, где людей, не уважающих партию, сажают в тюрьмы или казнят", - предполагает он.

"Стоит взглянуть на хронологию, которая всегда показательна, тогда можно наблюдать серию интересных дат. Отметим, в частности, что уханьское досье с 22 или 23 января взяла на себя китайская армия. Ответственным за эту операцию был назначен генерал Чэнь Вэй, специалист по биологическому оружию. Его заместителем стал Цао Вучунь, эксперт китайской армии по эпидемиологии, который при этом являлся старшим консультантом Уханьского института вирусологии, и это не случайно. Это серьезный довод в пользу того, что институт был связан с китайскими военными исследованиями. Обычно военные не занимаются вопросами общественного здравоохранения. Если военные взяли на себя ответственность за кризис, то это означало, что в программе возникла проблема, которую им нужно было решить, и они точно знали, что произошло в лаборатории Ухани", - считает Ашер.

"(...) Китайцы привыкли милитаризировать гражданские программы. (...) Таким же образом они поступили в области биологических исследований. В 2007 году руководители китайской армии заговорили о биологической войне как о будущем конфликте. А когда говорят о биологической войне, очевидно, что имеют в виду синтетическую биологию. Начиная с 2010 года, они ежегодно делали сообщения о своих исследованиях в области биологической защиты, отмечая, что они проводятся Уханьским институтом вирусологии. С 2016 года все прекратилось! Они полностью перестали сообщать об этих программах. И именно тогда французы потеряли контроль над своей лабораторией", - напоминает собеседник издания.

"(...) Жертвой этой пандемии стал весь мир. Это не просто трагедия, это преступление. Мы должны знать, как распространяется пандемия. В центре этого расследования, под каким бы углом его не рассматривать, стоит роль КНР и преднамеренная дезинформация, практикуемая китайскими властями по отношению к остальному миру. Конечно, китайский народ не несет за это ответственность. Но Си Цзиньпин и его приспешники явно ее несут. Я считаю, что необходимо ввести санкции против Китая, а также гораздо более строгий международный контроль над вирусологическими исследованиями, особенно над экспериментами по усилению функций вирусов. Если мы этого не сделаем, то пандемия повторится снова", - резюмирует Дэвид Ашер.