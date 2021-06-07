На Петербургском международном экономическом форуме Россия настроена на подъем после спада

"(...) Россия справилась с пандемией Covid-19 и намерена двигаться вперед или даже оказаться на первых ролях в восстановлении мировой экономики. Такой месседж не раз повторялся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проходившем со среды 2 по субботу 5 июня, и уже само его проведение после перерыва в 2020 году иллюстрировало данное заявление о намерениях", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Но не произошло ничего такого, чтобы мы могли констатировать или могли назвать какой-то катастрофой, что в принципе в таких условиях, в которых мы жили, было вполне возможно", - подчеркнул Владимир Путин в своей заключительной речи в пятницу. И цифры действительно подтверждают правоту президента России - если, как это делается систематически, опустить данные о смертности (с апреля 2020 года по апрель 2021 года было зарегистрировано 465 тыс. избыточных смертей по сравнению с обычно наблюдаемой смертностью)", - говорится в статье.

"Российская экономика, подвергавшаяся ограничительным мерам на очень короткое время, сократилась меньше, чем экономика европейских стран. По данным агентства Bloomberg, после снижения на 3,1% в 2020 году ожидается, что к концу 2021 года валовой внутренний продукт (ВВП) вернется к докризисному уровню. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева даже выразила свое "восхищение" российским финансовым менеджментом во время пандемии", - указывает автор статьи.

"Главном проблемой, затронутой присутствующими на форуме российскими официальными лицами, стала инфляция. Хотя на первый взгляд это кажется разумным (5,5% в апреле), индикатор скрывает сложную реальность для домохозяйств. Прежде всего, рост цен особенно заметен в продовольственном секторе; затем это накладывается на непрерывное падение доходов с 2013 года. Во имя сохранения основных макроэкономических балансов государственная поддержка предприятий и домохозяйств оставалась слабой, в том числе во время кризиса (около 4% ВВП)", - отмечает Виткин.

"(...) Важным уроком форума стало скромное присутствие иностранных инвесторов. Отчасти такое положение вещей связано с ограничениями на поездки, однако это имело место задолго до Covid-19. То же самое касалось резко сократившегося числа подписанных контрактов, - пишет Le Monde. "ПМЭФ делается уже не для того, чтобы заводить новых друзей, а для того, чтобы рассчитывать на себя", - резюмировал один завсегдатай.

"Присутствующие деятели, как российские, так и иностранные, еще раз осудили политику западных санкций, в значительной степени ответственных за сложившуюся относительную изоляцию. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, ныне глава консалтинговой компании, назвал их "глупыми и незаконными", а постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов добавил: "Я боюсь, что у нас уже не эпидемия санкций, а пандемия".

"(...) Нас беспокоит политическая напряженность, но ни одна французская компания не покинула Россию с 2013 года", - сказал Эммануэль Киде, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты.

"Мы к этому привыкли", - подтвердил Фредерик Удеа, директор Société Générale, отметив, однако, что меры США были менее предсказуемыми и, следовательно, более опасными, чем соответствующие меры их европейских коллег. Американские предприниматели, со своей стороны, жаловались на трудности с получением виз для своих сотрудников из-за сокращения дипломатического персонала. Объявленная на 16 июня встреча Владимира Путина и Джо Байдена вызвала лишь умеренный оптимизм", - комментирует автор публикации.

"(...) С российской стороны, несмотря на необходимую осторожность, ощущалась обеспокоенность по поводу того, что политическая напряженность и контроль служб безопасности ухудшает деловой климат. Бизнес-омбудсмен Борис Титов напомнил результаты опроса, согласно которому 80% предпринимателей считают, что вести бизнес небезопасно и что от необоснованного уголовного преследования они не защищены. Основательница сети семейных кафе (Анастасия Татулова) со слезами на глазах подняла вопрос об арестованных коллегах и заключила: "Вы на нас плюете и по-отечески нам говорите, как с убогими немножечко с нами разговариваете: "Мы знаем, что тебе надо". (...) Основной запрос предпринимателей на самом деле, их всего два, этих запроса, ― это прибыльность (равно эффективность бизнеса) и безопасность".

"Линии, установленные российской властью, ясны; проблема в том, что они постоянно продолжают сдвигаться", - сказал в частном порядке менеджер по онлайн-продажам, добавив: "Настоящей темой станет утечка мозгов". На вопрос, как успокоить российских предпринимателей и привлечь иностранных инвесторов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин очень дипломатично завершил: это работа политиков", - говорится в статье.