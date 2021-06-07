Саммит Путин-Байден: спасибо русским!

"Истинный дух мультилатерализма, как для властей, так и для СМИ, заключается в том, чтобы прежде всего проявлять беспристрастность и эмпатию, а также попытаться понять все стороны, прежде чем осуждать", - пишет политический деятель, политолог и журналист Ги Меттан на страницах швейцарской газеты Le Temps.

"36 лет назад, 19 ноября 1985 года, Рональд Рейган и Михаил Горбачев встретились в Женеве на знаковом саммите, ставшем вехой в истории холодной войны. (...) Тридцатью годами ранее, в 1955 году, большая четверка - Эйзенхауэр, Энтони Иден, Эдгар Фор с одной стороны, Булганин, Хрущев, Молотов и Жуков - с другой - встретились в садах Арианы, чтобы поговорить о мире и безопасности после испытания первых советских атомных бомб", - говорится в статье.

"(...) Обе встречи прошли в Женеве, в первую очередь, благодаря русским, которые для проведения международных переговоров всегда отдавали предпочтение нейтральной Швейцарии, а не Нью-Йорку или другой стране-члену НАТО. То же самое можно сказать о саммите Путин-Байден. Хорошо бы помнить об этом, когда мы обвиняем во всем Россию, по поводу и без повода. Международная Женева является плодом долгой истории, пронизывающей ее стены и места и продолжающей влиять на ее выбор в данный момент. Поэтому крайне важно поддерживать присущий ей дух диалога и развивать реальный мультилатерализм, а не его видимость", - говорится в статье.

"(...) Многосторонний подход - это прежде всего активное состояние ума. Это эмпатия и понимание, которые следует постоянно лелеять и развивать по отношению ко всем, особенно по отношению к предполагаемым злодеям и принижаемым представителям международного порядка: конечно же, это русские и китайцы, но также и северокорейцы, иранцы, сирийцы, венесуэльцы, кубинцы, африканцы и все те, кого не одобряет Запад. (...) Когда наша пресса нападает на Белоруссию за угон самолета с целью захвата пассажира-диссидента, не вспоминая о том, что этому акту воздушного пиратства предшествовали преступления такого же рода, совершенные Соединенными Штатами и европейскими странами (например, Францией в 1956 году с угоном самолета Бена Барка, за которым последовало его убийство), которые не вызвали ни малейшей критики, то уверены ли мы, что поступаем правильно и воплощаем "дух Женевы"? - задумывается автор статьи.

"Я упоминаю об этом инциденте, потому что он актуален и удачно подводит итог нашему лицемерию и двойным стандартам в международной политике, а также нашей неспособности поразмышлять о действительно инклюзивной многосторонности. В течение десяти лет и капитуляции перед американским давлением на банковскую тайну мы были склонны клясться в верности западным державам, Соединенным Штатам и Европе, не понимая, что на самом деле мир стал многополярным, и что стране, которая намерена продолжать свою политику добрых услуг, следует отдавать себя в этом отчет", - указывает Меттан.

"Почему мы возмущаемся поведением Лукашенко (спешу заметить, вполне справедливо), но совершенно не протестовали, когда Франция, Испания и Великобритания под давлением американцев заставили президентский самолет президента Эво Моралеса приземлиться в Вене в 2013 году, потому что они считали, что на борту находился Эдвард Сноуден? Это был акт пиратства не только против гражданского самолета, но и против официального самолета, который признается международным правом таким же неприкосновенным, как посольство. Почему нас не шокировало то, когда в 2016 году Украина перенаправила белорусский самолет и он вынужден был приземлиться в Киеве, который намеревался захватить антимайдановского диссидента?" - напоминает журналист.

"(...) Истинный дух мультилатерализма, как для властей, так и для СМИ, заключается в том, чтобы прежде всего проявлять беспристрастность и эмпатию, а также попытаться понять все стороны, прежде чем осуждать. Его оценивают по малым делам международной жизни, а не только по проведению крупных саммитов. Пусть встреча Путина и Байдена послужит рычагом для переосмысления наших отношений с миром и продвижения нашей концепции. Такую цену необходимо заплатить за то, чтобы международная Женева вновь стала тем великим центром многосторонних встреч, каким она была в XX веке", - резюмирует Ги Меттан.