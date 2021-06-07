"Это война против нас, независимых СМИ"

"Режим Лукашенко жестко противодействует независимым журналистам, сажает их в тюрьмы и блокирует сайты. Несмотря на репрессии, многие оставшиеся на свободе коллеги продолжают свою работу - и рискуют всем", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Между голубыми и бежевыми плитками открывается металлическая заслонка, - повествует журналистка Кристина Хебель. - Перед Татьяной Толкачевой появляется женщина в пятнистой униформе и белом халате. "Паспорт", - говорит, не поднимая глаз, сотрудница тюрьмы".

"Затем она начинает читать по списку, который принесла Толкачева: "Одноразовые перчатки...". Толкачева передает ей через окошко прозрачный пакет. Но его сразу отдают обратно. "Перчатки нельзя", - говорит сотрудница, ничего не объясняя. Она также не взяла маленькие фотокарточки с голубым небом, яхтой на вечернем море и рапсовым полем. "Мы принимаем только подписанные открытки", - сказала она".

В СИЗО N1 сидит дочь Татьяны, Елена. "Как долго 31-летняя журналистка будет находиться за решеткой, неизвестно. Ей не разрешают видеться ни с кем, даже с матерью, которая, впрочем, может хотя бы принести ей какие-то вещи и еду. Сотрудники полиции забрали Елену Толкачеву из ее квартиры более двух недель назад", - говорится в статье.

"18 мая белорусский режим закрыл главное независимое онлайн-СМИ страны Tut.by, арестовав 15 его сотрудников, включая Толкачеву. Власти обвиняют ее и главного редактора Марину Золотову в пособничестве уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. В Белоруссии это карается лишением свободы на срок до семи лет. Как именно журналистки якобы присвоили себе денежные средства, неясно".

"Это все абсурд, - говорит мать Толкачевой, пенсионерка. - Лена все-таки журналистка. К тому же она - рядовой сотрудник, какое отношение она имеет к налогам? Абсолютно никакого".

"Елена делала свое дело, она гордится своей дочерью, говорит Татьяна Толкачева. "Она писала объективные тексты, да, задавала критические, острые вопросы. Но ведь это не преступление", - передает издание.

"Коллеги подозревают, что Елену арестовали, потому что она известна своими тщательными, часто критическими расследованиями. Александра Богуславская, корреспондент Deutsche Welle, называет свою приятельницу "одним из лучших журналистов в стране": "Я думаю, что они хотят заставить Tut.by замолчать, они арестовали тех коллег, которые доставляют больше всего неудобств". В прошлом году Толкачева, редактор раздела "Деньги и власть", много писала о предвыборной кампании оппозиции, освещала протесты".

"То, что белорусский режим противодействует именно Tut.by, неслучайно, - отмечает Der Spiegel. - До своего закрытия онлайн-СМИ охватывало почти две трети белорусских интернет-пользователей и сделало себе имя благодаря объективным, тщательно проработанным статьям. Даже представители режима давали интервью независимому порталу. Впрочем, это было в другое время - до начала маршей протеста в августе прошлого года".

Александра Квиткевич, журналистка Tut.by, сотрудники которого продолжают публиковать свои статьи в соцсетях, говорит, что "у нее, как и у большинства коллег, уже давно собрана сумка с зубной щеткой, пастой и нижним бельем - на случай, если ее заберут".

"Многие журналисты теперь удаляют чаты в Telegram, чтобы не подвергать никого опасности. (...) Аккредитации больше нет ни у одного из коллег из независимых СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в настоящее время под стражей находятся 27 журналистов. "Это война против нас, независимых СМИ", - говорит Квиткевич".

"Есть много оснований предполагать, что Tut.by вскоре переведет свою редакцию за границу, говорит Борис Горецкий, заместитель председателя ассоциации журналистов".

"Мать Елены Толкачевой предпочитает не комментировать ситуацию с журналистикой в стране, - пишет Der Spiegel в заключение. - Раз в неделю она приезжает в СИЗО N1 в центре Минска, чтобы привезти дочери еду. "Не грусти", - написала ей Елена в последнем письме".