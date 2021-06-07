Киты уменьшаются в размерах

"Киты в Северной Атлантике стали сегодня на метр короче, чем 40 лет назад, показало исследование. Ученые выявили и причину: животные испытывают сильный стресс", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В энциклопедиях сказано, что длина тела северного гладкого кита может достигать 18 метров. Но, судя по новому исследованию, в ближайшем будущем эти данные, вероятно, придется изменить. Потому что, как выяснили исследователи из команды Джошуа Стюарта из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, за последние годы животные значительно уменьшились в размерах. Гладкие киты из Северной Атлантики стали примерно на метр короче, чем 40 лет назад, их длина в среднем составляет около 13 метров. Уменьшается и масса этих морских млекопитающих", - передает издание.

"В среднем за этот сравнительно короткий период времени размеры китов сократились примерно на 7%, сообщают ученые в журнале Current Biology. Некоторые животные, которых они измеряли для исследования, были даже на три метра короче, но это исключения".

"За более чем 20 лет исследователи измерили почти 130 китов, причем некоторых по нескольку раз. Для этого команда использовала снимки с дронов, а также фотографии, сделанные с самолетов. Измерялись животные всех возрастов - от одного года до почти 40 лет. Затем компьютерная программа сравнила старые и новые изображения животных схожего возраста", - поясняет Der Spiegel.

"По мнению исследователей, тому, что размеры северных гладких китов (Eubalaena glacialis) уменьшаются, (...) есть явная причина: киты то и дело попадают в рыболовные сети, плавающие в море, в так называемые сети-призраки, или получают травмы в результате столкновения с кораблями. Почти у дюжины сфотографированных китов на теле все еще висели сети", - говорится в статье.

"Степень влияния сетей на животных и их стресс становятся очевидными, если обратить внимание на время, в течение которого они пытаются освободиться от плетеных веревок. Некоторым пришлось бороться с ними в течение двух месяцев, другим - почти целый год. В результате животным не хватает ресурсов, которые обычно необходимы им для набора веса и роста. (...) "Изменения в размерах тела могут быть индикатором упадка целой популяции", - говорится в исследовании".

"В течение своей жизни более 80% китов хотя бы раз запутываются в сетях. (...) По мнению исследователей, помочь животным могли бы довольно простые меры, например, если бы для сетей использовались менее прочные веревки или если бы рыболовные суда перемещались на меньшей скорости", - передает Der Spiegel.