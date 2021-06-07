Печальный конец

"Два важных независимых новостных сайта России вынуждены закрыться, потому что оказываемое на них политическое давление становится слишком сильным", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Редакция намеренно выбрала день, в который она прекратит свою работу: День независимости России, отмечаемый 12 июня, станет последним днем работы интернет-журнала VTimes*. Эту дату можно трактовать как язвительный намек в адрес правительства: после сайта Newsru.com, VTimes* стал вторым независимым новостным сайтом за неделю, которому пришлось сдаться, потому что давление стало слишком сильным".

"При этом VTimes* фактически существует лишь потому, что независимые СМИ в России притесняются уже много лет, - отмечает издание. - Основатели этого сайта - выходцы из известной газеты "Ведомости". Там в прошлом году был назначен главный редактор, который, как говорят, связан с государственной нефтяной компанией "Роснефть", и редакция обвинила его в цензуре. Летом 2020 года группа бывших сотрудников "Ведомостей" основала VTimes*".

"Эта история наглядно показывает, как Кремль вытеснил независимых журналистов из традиционных СМИ и теперь преследует их даже в интернете. Критически настроенные редакторы перебрались туда и начали новые проекты, до которых Кремлю труднее дотянуться. Поэтому он преследует их новыми средствами: и новостной журнал Meduza*, и VTimes* в мае были объявлены "иностранными агентами". Таким образом, правительство практически ставит на СМИ клеймо русофобов, что отпугивает читателей, источники и рекламодателей", - указывает издание.

"Когда на этой неделе пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову задали вопрос о прекращении работы редакции, он сказал, что положение об иностранных агентах не имеет целью закрытие СМИ. Некоторые СМИ, по его словам, просто экономически нежизнеспособны. Это звучит особенно цинично на фоне того, что ярлык агента сводит на нет коммерческую деятельность изданий", - подчеркивает Süddeutsche.

"Вторым новостным сайтом, прекратившим свою деятельность на этой неделе, стал Newsru.com. Независимый портал существовал более 20 лет и раньше принадлежал критически настроенному телеканалу НТВ. Когда в 2001 году он перешел в собственность государственного концерна "Газпром", это стало поворотным моментом для свободной прессы в стране. Однако сайт остался независимым", - пишет издание.

"В прощальном сообщении редакции говорилось, что сайт закрывается по экономическим причинам, "но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране". Newsru.com рассматривал себя как "оппозиционный ресурс" - рекламодатели никогда не выстраивались там в очередь".

"Если внимательно проследить тенденцию, сказала главный редактор Елена Березницкая-Бруни в интервью "Медузе"*, властям скоро останется лишь давить на отдельных людей. "Просто людей, которые сидят в своей квартире, пишут новости или делают расследования. Они сейчас приближаются уже, мне кажется, к дверным звонкам", - передает ее слова Süddeutsche Zeitung.

* - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента