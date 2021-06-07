Дело MH17: настало время перейти к рассмотрению фактов

"Спустя почти семь лет после того, как над восточной Украиной был сбит самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17, в понедельник в Гааге начинается рассмотрение дела по существу. В связи с особыми мерами безопасности процесс будет проходить в судебном комплексе рядом с амстердамским аэропортом Схипхол", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung, напоминая, что при крушении самолета погибли 298 человек.

"Поскольку наибольшее число жертв - 193 человека - были из Нидерландов, страны-участницы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) решили вести судебное разбирательство по этому делу в данной стране. Вето России в Совете Безопасности ООН по делу MH17 не позволило провести ранее запланированный судебный процесс в трибунале ООН", - говорится в статье.

"В 2019 году расследование, которое группа JIT проводила в последние годы, пришло к выводу, что ракета БУК, сбившая рейс MH17, была выпущена пророссийскими повстанцами и доставлена из 53-й зенитной бригады Курска. Россия отвергает любую ответственность", - указывает TAZ.

"Трое из четырех подозреваемых - граждане России, один - гражданин Украины. (...) Процесс по делу MH17, начавшийся 15 месяцев назад, проходит без подозреваемых, из которых только Олега Пулатова представляют адвокаты. По их словам, он участвовал в войне на Украине, но отрицает какую-либо причастность к сбитому самолету", - передает издание.

"Предыдущие заседания суда были частью подготовительного этапа, где основное внимание уделялось процедурным вопросам. (...) Теперь начинаются слушания по существу, в ходе которых основное внимание будет уделено обстоятельствам произошедшего и предполагаемой роли подозреваемых. Ожидается, что в сентябре свое слово скажут более 80 родственников жертв. Как долго продлится судебное разбирательство, неизвестно".

"В воскресенье некоторые из родственников, объединившихся в "Рабочую группу по установлению истины в деле о катастрофе MH17", организовали тихий протест перед посольством России в Гааге. Так они раскритиковали "намеренное препятствование" России проведению судебного процесса".

"Томас Шансман, член группы, с волнением ждет возможных новых доказательств и реакции на них защиты, - пишет Die Tageszeitung. - "Я ожидаю, что помимо четырех обвиняемых будут раскрыты и другие имена, и будет обнаружена связь с министром обороны России", - говорит он".