7 июня 2021 г. Джон Муни | The Times Высказываются опасения по поводу полетов российских военных самолетов в воздушном пространстве Ирландии "Авиационное управление Ирландии (Irish Aviation Authority - IAA) подняло вопрос о вторжениях иностранных военных самолетов в воздушное пространство Ирландии в своем представлении Комиссии по будущему Сил обороны", - передает The Times. "На прошлой неделе комиссия опубликовала сильно отредактированную версию представления IAA, из которой удалены все отсылки на этот вопрос. Редакция была проведена по запросу IAA, сославшейся на соображения национальной безопасности", - говорится в статье. "Предполагается, что в заявлении IAA речь идет о вторжениях российских военных самолетов в прошлом году. В марте 2020 года шесть российских самолетов были обнаружены военно-воздушными силами НАТО и Европы у западного побережья Ирландии. В первом инциденте велось наблюдение за противолодочным самолетом Ту - 142 (по кодификации НАТО Bear-F) и самолетом-ретранслятором связи Bear-J. Через несколько дней были обнаружены два противолодочных самолета Ту-142 (Bear-F) и пару бомбардировщиков Ту-160 (Blackjack по кодификации НАТО). Эти бомбардировщики снабжены ракетами, которые могут поражать цели на суше, находясь далеко над морем", - передает The Times. "Российские военные самолеты часто летают у западного побережья, не связываясь с авиадиспетчерской службой и не регистрируя план полета. Их транспондеры обычно выключены, а это означает, что диспетчерские центры управления гражданским воздушным движением не располагают важной информацией, чтобы направлять авиалайнеры вне пути их следования", - говорится в статье. "Присутствие этих самолетов у западного побережья создало серьезные трудности для управления воздушным движением Ирландии. Королевские военно-воздушные силы Великобритании подняли истребители для перехвата и отслеживания движения российских самолетов, поскольку в Ирландии нет военных радаров, а у ирландских вооруженных сил нет истребителей, которые можно было бы поднять в чрезвычайных ситуациях", - указывается в публикации. "Силы обороны и НАТО считают, что российские вооруженные силы использовали эту авиатехнику для связи с российской подводной лодкой, которая либо находилась в ирландских водах, либо проходила через них", - передает The Times. (...) Источник: The Times