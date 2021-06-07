Йенс Столтенберг: "Отношения между НАТО и Россией достигли низшей точки"

"За неделю до саммита НАТО в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призывает Россию к встрече. Он указал, что заседаний Совета Россия-НАТО не проводилось уже в течение 19 месяцев. "Мы пригласили российское правительство на новую встречу более года назад, но положительного ответа не последовало", - сказал Столтенберг в интервью Die Welt".

"Мяч теперь на стороне России. Я хотел бы еще раз пригласить Россию принять участие в заседании Совета Россия-НАТО в самое ближайшее время. У нас много тем для обсуждения, которые отвечают общим интересам НАТО и России", - добавил бывший премьер-министр Норвегии".

"Отвечая на вопрос о том, какие конкретные темы следует обсудить, глава НАТО сказал: "К ним относится, например, взаимный обмен информацией о военных маневрах для предотвращения недопонимания и возможной эскалации". Еще одним вопросом, по его словам, является "достаточная прозрачность" военной деятельности обеих сторон, направленная на то, чтобы избежать непреднамеренных инцидентов в воздухе и на море"

"Сейчас отношения между НАТО и Россией достигли низшей точки со времен окончания холодной войны. Диалог - лучший способ снизить напряженность", - указал генсек НАТО. По его словам, Совет Россия-НАТО является подходящим для этой цели форматом. "Обе стороны сидят за одним столом", - сказал Столтенберг".

"По крайней мере, с момента противоречащей международному праву аннексии Москвой Крыма в 2014 году и дестабилизации Россией восточной Украины, отношения между альянсом и Кремлем значительно ухудшились, - отмечает издание. - Заседания Совета Россия-НАТО стали проводиться все реже. Если же они все-таки проводились после длительных дебатов и споров о повестке дня, на заседаниях, как говорят участники, зачастую преобладал "ледяной холод", отмеченный взаимными обвинениями".

"Москва отозвала своего представителя при НАТО уже несколько лет назад, и сейчас там есть только один уполномоченный. Москва уже давно упорно сопротивляется требованию НАТО обсудить Украину в рамках заседаний Совета".

"По информации издания, после встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, которая пройдет в Женеве в середине июня, вероятность встречи Совета Россия-НАТО увеличится. Однако решение об этом еще не принято. Одним из спорных моментов, вероятно, станет вопрос о том, будет ли включен в повестку дня встречи кризис в Белоруссии", - передает издание.