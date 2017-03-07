Россия богата не только черным золотом

"С некоторой помощью мальчиков в форме, крупного пересмотра статистики и мировых цен на нефть Россия вышла из рецессии, причем самой длинной за два десятилетия", - сообщает Анна Андрианова в Bloombrg Markets. "Сокращение экономики прекратилось на несколько кварталов быстрее, чем ожидалось ранее, согласно пересмотренным расчетам департамента исследований и прогнозирования Банка России. Федеральная служба государственной статистики не публиковала показатель годового роста с 2015 года, так что это неофициальные данные. Центральный банк полагал, что показатель поквартального роста станет положительным только во второй половине прошлого года. Теперь оказалось, что Россия вышла в плюс еще в первом квартале 2016 года".

"Одна из причин этого - переклассификация оборонных расходов. Рост расходов на оружейные системы, составивший двузначное количество процентов, теперь напрямую приводит к улучшению экономических показателей, а раньше так не было. Кроме того, так случилось, что президент Владимир Путин именно сейчас устроил самую крупную модернизацию вооруженных сил со времен холодной войны", - говорится в статье.

"На нефть и газ приходится 40% роста доходов российского бюджета, но другие сферы тоже растут, - указывает Андрианова. - (...) Экономика, несомненно, подрастет, если администрация Трампа, сейчас оказавшаяся в осаде из-за предполагаемых связей с Россией, решит ослабить ограничения, наложенные американским правительством. (...) Банк России стремится к инфляции в 4% к концу 2017 года, но экономисты исследовательского отдела Bloomberg полагают, что к тому времени рост цен на товары народного потребления достигнет 4,3%".