Как страны мира будут праздновать Международный женский день

"В среду мир будет прославлять женщин, - напоминает Линда Кинстлер в Fortune. - Хотя Международный женский день - всемирный праздник, его отмечают по-разному в разных частях мира. В некоторых странах он примечательно похож на День святого Валентина: женщины получают цветы и подарки от мужчин. В других странах женщины выйдут на улицы, чтобы потребовать подлинных изменений в политике, - особенно в государствах, где права женщин находятся под угрозой".

"В США женщины выйдут на забастовку, которую назвали "День без женщины", - говорится в статье. - Этот день назначен днем протеста и защиты гендерного равенства. Его организовали активисты, стоявшие за Женским маршем на Вашингтон, который прошел 21 января. Протест перекликается с первым женским днем, когда в 1908 году женщины вышли на улицы с требованием улучшения условий труда".

"Ирландские женщины отметят этот день забастовкой в знак протеста против запрещающей аборты 8-й поправки в конституцию Ирландии, - сообщает Кинстлер. - Лондон провел более мирный женский марш в воскресенье. В нем принял участие мэр города Садик Хан. В среду в честь женского дня британки наденут красное. Запланированы демонстрации перед парламентом и Национальной галереей - против гендерных предрассудков в мире искусства. В Шотландии в среду премьер-министр Никола Стерджен примет 400 женщин со всей страны в шотландском парламенте".

В Италии женщины смогут бесплатно посетить музеи и достопримечательности страны, в которых пройдут выставки, "прославляющие женский мир".

"В России, где Женский день - праздник со столетними традициями, который намного важнее Дня святого Валентина, мужчины напрягутся, чтобы устроить празднество - порой экстравагантное - для самых значимых в их жизни женщин", - пишет Кинстлер.