Министр иностранных дел Фриланд предостерегает канадцев от российской дезинформации

"Министр иностранных дел Канады Кристия Фриланд, на которую обрушились промосковские сайты, утверждая, что ее дед по материнской линии, украинец, сотрудничал с нацистами, в понедельник предостерегла: следует ожидать, что Канада станет объектом российских кампаний дезинформации, похожих на то, что происходит в Европе и США", - пишет журналист The Globe and Mail Роберт Файф.

"Россия продемонстрировала свое недовольство назначением Фриланд на пост министра иностранных дел, оставив в силе запрет на ее въезд, а также опубликовав критические статьи в СМИ, принадлежащих государству", - говорится в статье.

"Недавно на сайтах, симпатизирующих путинскому режиму, появилось несколько статей, где Фриланд названа "яростно-антироссийским министром иностранных дел Канады", а также утверждается, что ее дед Михаил Хомяк был в Польше нацистским пропагандистом", - продолжает Файф.

"Я не думаю, что это секрет. Американские официальные лица публично говорили, и даже Ангела Меркель публично говорила, что с российской стороны были попытки дестабилизировать западные демократии, и, по-моему, если те же попытки были предприняты против Канады, это не должно быть неожиданностью, - сказала Фриланд журналистам, когда ее спросили об этих статьях. - Я думаю, что канадцы, да и, собственно, другие западные страны должны готовиться к тому, что против них будут направлены сходные попытки".

"Официальный представитель российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин заявил, что правительство Путина не имеет никакого отношения к статьям о деде Фриланд. Однако он отметил, что на пресс-конференции, где было объявлено о продлении работы канадской миссии по обучению военных на Украине, она не дала прямого ответа на эти утверждения", - говорится в статье.

"Вопрос был задан, но ответ о ее деде так и не поступил. Она увернулась от прямого ответа на вопрос о том, что делал ее дед в Кракове во время Второй мировой войны", - написал Калинин в электронном письме.

"Хотя мы не можем ни опровергать, ни подтверждать конкретные статьи в прессе, наша принципиальная позиция состоит в том, что следует единодушно осуждать нацизм и пособников нацизма, их полную ненависти идеологию, из-за которой десятки миллионов расстались с жизнью", - написал он также.

"Сотрудник аппарата Фриланд отрицает, что дед министра сотрудничал с нацистами", - сообщает издание. Фриланд писала, что ее дед и бабка с материнской стороны бежали с Украины в 1939-м, и назвала их "политэмигрантами, чьим долгом было сохранение идеи независимой Украины".

Утверждения о деде Фриланд были опубликованы в Russian Insider, Consortiumnews.com и The New Cold War: Ukraine and Beyond. "В публикациях говорится, что во время нацистской оккупации Хомяк был редактором краковской газеты Krakivski Visti, которая была учреждена немецкой армией и курировалась нацистской разведкой", - пересказывает Файф.