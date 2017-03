7 марта 2017 г. Роберт Файф | Globe and Mail Министр иностранных дел Фриланд предостерегает канадцев от российской дезинформации "Министр иностранных дел Канады Кристия Фриланд, на которую обрушились промосковские сайты, утверждая, что ее дед по материнской линии, украинец, сотрудничал с нацистами, в понедельник предостерегла: следует ожидать, что Канада станет объектом российских кампаний дезинформации, похожих на то, что происходит в Европе и США", - пишет журналист The Globe and Mail Роберт Файф. "Россия продемонстрировала свое недовольство назначением Фриланд на пост министра иностранных дел, оставив в силе запрет на ее въезд, а также опубликовав критические статьи в СМИ, принадлежащих государству", - говорится в статье. "Недавно на сайтах, симпатизирующих путинскому режиму, появилось несколько статей, где Фриланд названа "яростно-антироссийским министром иностранных дел Канады", а также утверждается, что ее дед Михаил Хомяк был в Польше нацистским пропагандистом", - продолжает Файф. "Я не думаю, что это секрет. Американские официальные лица публично говорили, и даже Ангела Меркель публично говорила, что с российской стороны были попытки дестабилизировать западные демократии, и, по-моему, если те же попытки были предприняты против Канады, это не должно быть неожиданностью, - сказала Фриланд журналистам, когда ее спросили об этих статьях. - Я думаю, что канадцы, да и, собственно, другие западные страны должны готовиться к тому, что против них будут направлены сходные попытки". "Официальный представитель российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин заявил, что правительство Путина не имеет никакого отношения к статьям о деде Фриланд. Однако он отметил, что на пресс-конференции, где было объявлено о продлении работы канадской миссии по обучению военных на Украине, она не дала прямого ответа на эти утверждения", - говорится в статье. "Вопрос был задан, но ответ о ее деде так и не поступил. Она увернулась от прямого ответа на вопрос о том, что делал ее дед в Кракове во время Второй мировой войны", - написал Калинин в электронном письме. "Хотя мы не можем ни опровергать, ни подтверждать конкретные статьи в прессе, наша принципиальная позиция состоит в том, что следует единодушно осуждать нацизм и пособников нацизма, их полную ненависти идеологию, из-за которой десятки миллионов расстались с жизнью", - написал он также. "Сотрудник аппарата Фриланд отрицает, что дед министра сотрудничал с нацистами", - сообщает издание. Фриланд писала, что ее дед и бабка с материнской стороны бежали с Украины в 1939-м, и назвала их "политэмигрантами, чьим долгом было сохранение идеи независимой Украины". Утверждения о деде Фриланд были опубликованы в Russian Insider, Consortiumnews.com и The New Cold War: Ukraine and Beyond. "В публикациях говорится, что во время нацистской оккупации Хомяк был редактором краковской газеты Krakivski Visti, которая была учреждена немецкой армией и курировалась нацистской разведкой", - пересказывает Файф. Источник: Globe and Mail