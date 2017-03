Экс-аналитик АНБ: Белый дом Трампа "преследует американских журналистов с помощью российской разведки"

Президент США Дональд Трамп предположительно преследует американских журналистов с помощью российской разведки, согласно утверждению бывшего аналитика АНБ, передает Independent.

Джон Шиндлер, эксперт по безопасности и бывший сотрудник контрразведки, написал у себя в Twitter: "Узнал из очень надежных источников разведывательного сообщества, что Трамп с помощью российской разведки преследует американских журналистов. Нас ждут тяжелые времена. Люди, готовьтесь!"

"Непосредственно из текста не было ясно, каким образом предположительно преследуются журналисты, однако скандальное заявление, скорее всего, усилит обвинения в сговоре Трампа с Россией", - пишет издание.

Сообщение появилось на фоне того, как пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер не выдал представителям крупнейших СМИ аккредитацию на пресс-конференцию в Белом доме, что привело к обвинениям администрации Трампа в "антиконституционной цензуре" со стороны ведущих фигур в этой сфере.

СМИ, в том числе CNN, The New York Times, BBC, The Guardian и BuzzFeed, не были допущены на мероприятие, в то время как крайне правые организации, такие как Breitbart News, One America News Network и The Washington Times, все получили аккредитацию, напоминает издание.

"Это привело к ряду обвинений в адрес Трампа в том, что он пытается избежать вопросов о предполагаемом российском вмешательстве в избирательную кампанию, отказав в доступе к информации многим из организаций, опубликовавших самые резонансные истории о Трампе и России", - говорится в статье.