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7 марта 2017 г.
7 марта 2017 г.

Хлоэ Фарэнд | Independent

У США есть "значительная оперативная информация" о разговорах на высоком уровне соратников Трампа с Россией

"Бывший контрразведчик из Агентства национальной безопасности (АНБ) заявил, что у американских агентов есть "значительная оперативная информация" о высокопоставленных россиянах, обсуждавших с предвыборным штабом Трампа свой сговор с ним, - передает Хлоэ Фарэнд в The Independent. - Джон Шиндлер, эксперт по безопасности, специализирующийся на шпионаже и терроризме, написал в Twitter: "Кхе-кхе, у разведсообщества США есть значительная SIGINT (перехваченная секретная информация. - Прим. ред.) о высокопоставленных россиянах, обсуждавших с командой Трампа их сговор".

В другом твите Шинлдер заявил: "Одна перехваченная беседа между двумя важными парнями из Кремля, говорящими о сговоре с Трампом, - небольшое дело, несколько таких бесед - очень большое дело".

Позднее бывший контрразведчик добавил: "Я уверен, что любого серьезного расследования [связей Трампа с Россией] хватило бы, чтобы покончить с администрацией Трампа и отправить некоторых людей в тюрьму".

Источник: Independent


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