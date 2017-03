7 марта 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп и Путин: обещанная "сделка" и "теории заговора" Истинные намерения Трампа в отношении России так и не ясны, но Европу заверяют, что США не "продадут" России Восточную Европу и Украину. Надежды Кремля тускнеют. Тем временем разворачивается конспирологическая битва, пишут СМИ: недруги президента говорят, что ради победы на выборах он вступил в сговор с Путиным. Трамп, напротив, считает себя жертвой заговора, задуманного Бараком Обамой. "Избрание Трампа на президентский пост было встречено в России ликованием, а в Европе - с трепетом, так как Трамп публично выражал симпатии к российскому президенту Путину, - пишут журналисты The Wall Street Journal. - Но за шесть недель, прошедшие с начала президентства Трампа, эмоции и там, и там начали меняться на противоположные". Трамп выбрал несколько членов администрации, которые продвигают жесткий курс в отношении Кремля, а также стал высказываться о НАТО в более одобрительном тоне. Даже ведущие эксперты пока гадают, каковы истинные намерения Трампа, говорится в статье. Возможно, он "встает в позу" накануне переговоров с Кремлем, цель которых - движение к примирению с Россией и нахождению общего подхода к Европе и Ближнему Востоку, полагают некоторые. Европа аплодирует перемене, а Москва тревожится. Европейские дипломаты заявили: их заверили, что США не "продадут" России Восточную Европу и Украину путем признания расширенной сферы влияния Москвы. Правительство Путина, наоборот, умеряет надежды на сближение с США или на смягчение американских позиций, утверждают авторы, ссылаясь на заявления Дмитрия Пескова и Алексея Пушкова. Издание пишет: "Кремлинологи из США говорят, что основательная "перезагрузка" отношений с Россией всегда была сложной задачей, так как Путин, по внутриполитическим резонам, в действительности не желает такой "перезагрузки". Кремль давно уверяет, что США пытаются сместить Путина, и перед выборами нагнетает антиамериканизм". "По-моему, сообщения о смерти инициативы Трампа в отношении Москвы преждевременны, - сказал Эндрю Вейсс, вице-президент по исследованиям Carnegie Endowment for International Peace. - Это была идея-фикс его внешнеполитического подхода". Пол Сондерс, исполнительный директор Center for the National Interest, наоборот, не исключает обострения отношений. "Когда Трамп говорит, что хочет улучшить отношения, то ему очень важно сделать это с позиции силы, - пояснил Сондерс. - А российской стороне такое, очевидно, не понравится". "Полемика о президенте Трампе и России - это, в сущности, битва между конкурирующими конспирологическим теориями, - пишет в статье для The Wall Street Journal Майкл Доран, старший научный сотрудник Hudson Institute. - Если послушать недругов президента, то ради победы на выборах он вступил в сговор с Путиным. Трамп, напротив, считает себя жертвой заговора, задуманного Обамой и призванного очернить его, выставить в виде путинского "маньчжурского кандидата". В субботу Трамп начал новый раунд боя, заявив в Twitter: "Президент Обама в октябре, прямо перед выборами, прослушивал мои телефоны!". Многие СМИ объявили это заявление Трампа беспочвенным. Джеймс Клэппер, который был директором Национальной разведки США до конца срока Обамы, заявил: "Со стороны аппарата национальной безопасности, который я курировал, не было никаких подобных действий по прослушкам телефонов, организованных в отношении президента, тогдашнего избранного президента, или его же в качестве кандидата, или его избирательного штаба". Доран считает: возможна ситуация, при которой утверждения и Трампа, и Клэппера истинны (по крайней мере, в буквальном смысле). Автор статьи чисто теоретически предполагает, что объектами прослушки могли быть неофициальный политический советник Трампа Роджер Стоун, его личный юрист Майкл Коэн и его тогдашний советник по нацбезопасности Майк Флинн. "Все трое имели какие-то связи с Москвой или ее друзьями", - поясняет он. Автор призывает не объявлять жалобы Трампа "беспочвенными". Слежка АНБ за разговорами и перепиской партнеров Трампа "пока не дала никаких доказательств в пользу гипотетического альянса между избирательным штабом Трампа и российским правительством, зато породила целый поток информационных утечек, создающих впечатление, что такой альянс был", говорится в статье. Обама изменил правила распространения "телефонных перехватов" АНБ и гарантировал широкое распространение этих материалов во множестве ведомств. Чиновники обосновали этот шаг стремлением предотвратить сокрытие информации о зловредных действиях России. Это обоснование само по себе усилило представления, что Трамп в союзе с Путиным, а новые правила подбросили свежие материалы противникам Трампа, "сливавшим" информацию, пишет Доран. Автор заключает: "Критики президента считают возмутительными любые предположения, что администрация Обамы "откалибровала" слежку АНБ, дабы помешать Трампу. Вместо этого они, по сути, просят нас поверить в альтернативную конспирологическую теорию - в то, что Трамп является марионеткой Путина. Перевес доказательств пока что свидетельствует в пользу Трампа". The Independent сообщает: "Бывший контрразведчик из АНБ США Джон Шиндлер, эксперт по безопасности, специализирующийся на шпионаже и терроризме, написал в Twitter: "Кхе-кхе, у разведсообщества США есть значительная SIGINT (перехваченная секретная информация. - Прим. ред.) о высокопоставленных россиянах, обсуждавших с командой Трампа их сговор". В другом твите Шинлдер заявил: "Одна перехваченная беседа между двумя важными парнями из Кремля, говорящими о сговоре с Трампом, - небольшое дело, несколько таких бесед - очень большое дело". The New York Times посвящает статью новому министру торговли США Уилбуру Л.Россу, подчеркивая, что совладелец "Банка Кипра" "не был другом русским". "Когда Уилбур Л.Росс, американский миллиардер и инвестор, купил акции "Банка Кипра" три года назад, он оказался совладельцем большого, но проблемного банка с вице-председателем, который раньше работал с Владимиром Путиным в ленинградском КГБ и пятью другими россиянами в совете директоров", - пишет газета. "Этого было достаточно для того, чтобы вызвать подозрения, когда президент Трамп назначил Росса на пост министра торговли", - отмечает автор статьи Эндрю Хиггинс. Однако Росс не стал другом русским на Кипре - более того, по сути, он вытеснил их из банка. Единственным россиянином, имеющим значительное влияние в банке на данный момент, остается Виктор Вексельберг. Банковский кризис 2013 года позволил россиянам, некоторые из которых имели тесные связи с Кремлем, получить контроль над "Банком Кипра", по крайней мере на бумаге, пишет автор. "Это произошло, когда кипрские власти, отчаянно нуждавшиеся в деньгах для поддержки банков, конфисковали миллиарды долларов с депозитов "Банка Кипра" и Laiki Bank, также известного как "Кипрский народный банк". Часто речь шла о вкладах россиян, которые в качестве частичной компенсации получили акции "Банка Кипра", - поясняет Хиггинс. К сожалению, говорит Андреас Неоклеус, основатель и председатель крупнейшей юридической компании Кипра, никто из них ничего не понимал в банковском деле, и они не смогли договориться о способах спасти "Банк Кипра" от разорения. По его словам, "Росс стал своего рода спасителем", поскольку имел большой опыт инвестирования в проблемные активы. "Росс стал вице-председателем банка в ноябре 2014 года и оставил эту позицию после утверждения на должность министра торговли США", - пишет издание.