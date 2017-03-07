Сальвини при дворе царя Путина

Настоящая новость сегодняшнего путешествия Маттео Сальвини в Москву - это не подписание известного соглашения между "Лигой Севера" и "Единой Россией", а то, что лидер "Лиги" встретился с главой МИДа России Сергеем Лавровым, пишет 6 марта итальянская La Stampa. "Встреча определенно мало придерживалась протокола, и не только потому, что оба участника были без галстуков, - отмечает корреспондент Альберто Маттиоли. - Обычно Лавров не принимает политических лидеров, не имеющих правительственных должностей, к тому же он до сих пор не встречался со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано". Поэтому довольный собой Сальвини может заявлять в интервью сайту ilpopulista.it, что "Кремль имеет очень четкое и позитивное видение будущего". В общем, подводит итог автор, "это серьезный качественный скачок в давних отношениях "Лиги" и России Путина".

"Фатальное притяжение" "Лиги Севера" к Москве не ново: вот уже многие годы на лужайке в Понтиде (город под Бергамо, где проходит ежегодный съезд "Лиги". - Прим. ред.) рядом со флагами "Лиги" развеваются российские флаги. "Это восхищение разделяют и другие европейские правопопулистские партии", - говорится в статье.

"Путин нравится своей операцией в Сирии против "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), критикой в адрес Еросоюза, антиисламистскими позициями; но дело не только в содержании его политики - форма тоже имеет значение: решительная, даже бесцеремонная манера в понимании Сальвини и его друзей является противоположностью вечным колебаниям и поискам компромисса Брюсселя", - говорится в статье. "Лига", как сообщает автор, находится в первых рядах тех, кто призывает ЕС к снятию санкций с России - они, по словам Сальвини, создали "абсурдную и парадоксальную ситуацию, которая наносит серьезнейший ущерб бизнесу и трудящимся. Одной лишь Италии они стоили множества убытков - более 5 млрд евро - и тысячи потерянных рабочих мест.

"Заграничные туры Сальвини имеют также и внутренние цели, - считает Маттиоли. - Они нужны, чтобы утвердить правительственные амбиции "Лиги", показать, что она завязывает международные отношения, которые пригодятся, когда она наконец окажется у руля". "Я проиллюстрировал Лаврову идеи и предложения "Лиги" по управлению Италией и по изменению Европы", - сказал Сальвини. "Это заявление скорее адресовано не главе МИД России, а итальянскому общественному мнению", - отмечает автор.

Что касается соглашения с "Единой Россией", которое с российской стороны подписал Сергей Железняк, заместитель секретаря генерального совета партии, отвечающий за международные дела, то договор заключен сроком на пять лет, в течение которых партии "будут проводить консультации и обмениваться информацией по актуальным вопросам, по международным отношениям, делиться опытом в области молодежной политики и экономического развития", сообщает издание.

Сальвини не подвел и вставил свойственную ему шутку, отвечая на вопрос об атаках российских хакеров с целью повлиять на американские выборы (и, быть может, на предстоящие голосования в европейских странах тоже). "Мы спросили, сколько стоят пять российских хакеров, и посмотрим, можем ли мы себе это позволить , - сказал политик. - Или нет, мы сами будем поставлять итальянских хакеров, которые самые лучшие".