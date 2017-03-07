Сергей Кисляк, вопреки своей воле несущий гибель клану Трампа

"Российский посол в Вашингтоне, который имел частые и скрытые контакты с приближенными американского президента до его избрания, оказался в эпицентре полемики самого разного толка", - пишет корреспондент Le Figaro в Нью-Йорке Морен Пикар.

"Начиная с июля 2016 года частые и скрытые контакты опытного 66-летнего российского посла Сергея Ивановича Кисляка с приближенными Дональда Трампа стали вызывать подозрения. Они даже повлекли за собой вынужденную отставку советника Трампа по национальной безопасности генерала Майка Флинна. Тот пять раз говорил по телефону 29 декабря с Кисляком, упоминая о предстоящей отмене санкций против России, но "обошелся" без того, чтобы отчитаться в этом перед президентом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом", - говорится в статье.

"И вот снова возникает Кисляк - на этот раз компрометирующий министра юстиции Джеффа Сешнса. Во время слушаний в Сенате 10 января тот уверял, что не имел "коммуникаций с русскими". Это было еще до того, как ФБР, предъявив в подтверждение прослушанные телефонные разговоры, констатировало, что Сешн и Кисляк встречались в июле и сентябре 2016 года, что бросало тень на будущее одного и выводило на чистую воду другого", - пишет корреспондент.

Майкл Макфол, профессор политологии Стэнфордского университета, бывший американский посол в Москве, с удовольствием вспоминает "фантастические завтраки в резиденции" Кисляка в Вашингтоне для тщательно отобранных гостей, главным образом высших чинов из администрации Обамы. Макфола восхищает подобное тонкое мастерство налаживания связей. В то же время Николас Бёрнс, бывший заместитель госсекретаря США по вопросам политики в эру Джорджа Буша, считает, что это человек "очень умный, очень опытный, всегда хорошо подготовленный, хотя циничный, шумный и жесткий, с советским менталитетом и очень агрессивно настроенный к Америке".

"Будучи ревностным патриотом, Кисляк выражает смену тона в верхах российской власти, принимает неоимпериалистическую позицию Путина и демонстрирует поразительную откровенность, довольно редкую для его официальных функций", - указывает автор статьи. "Проблема США, - утверждает он, не моргнув глазом, - заключается в вере в собственную исключительность. Разница с нами состоит в том, что мы не пытаемся ее навязать, а США делают это не колеблясь. Это нам не особо нравится".

Признавая, что российско-американские отношения "переживают наихудший период" в своей истории, включая период холодной войны, Кисляк бичует развертывание сил НАТО в Польше и в странах Балтии и обрисовывает своим американским собеседникам последствия ссоры по поводу Украины и аннексии Крыма Москвой: "Мы научились жить без вас, и вы научились жить без нас".

Автор статьи спрашивает: "Выполнял ли Кисляк распоряжения российских спецслужб? Являлись ли его конфиденциальные отношения с приближенными Дональда Трампа попыткой скомпрометировать влиятельных лиц в новой американской администрации?".

Вот что сам Кисляк говорил в ноябре во время публичной лекции в Стэнфорде. "Мы проводим классическую дипломатическую работу, - защищался он, когда его забросали вопросами о слухах по поводу взлома серверов во время американской избирательной кампании. - Наша профессия заключается в том, чтобы понимать и знать людей, среди республиканцев и среди демократов. Что касается меня, то я работаю в США так давно, что знаком почти со всеми!"

"Попав в эпицентр бури и получив от The New York Times ярлык "политически радиоактивного" дипломата, Кисляк, конечно, будет рад предстоящему возвращению в Россию. Если только ему не предложат новый пост - пост контртеррористического "царя", который генсек ООН Антонио Гутерреш готовится создать в новом нью-йоркском штабе организации, говорится в статье.

Что касается преемника Кисляка, то это Анатолий Антонов, нынешний замминистра иностранных дел РФ и четырехзвездочный генерал с репутацией патриотического "бультерьера". Он ждет лишь утверждения Госдумой, чтобы занять недавно ставшее крайне неудобным кресло посла России в Америке Трампа, пишет Пикар.