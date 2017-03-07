"Российские самолеты тут. Мы тоже"

"И над странами Балтии, и вдоль европейских берегов замечено масштабное возвращение российских военных самолетов. Но от них не отступает ни на шаг "воздушная полиция" НАТО. Французские пилоты рассказывают о встрече с ними лицом к лицу, но на сегодняшний день без каких бы то ни было инцидентов", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Александр Леви.

"Мы находимся на авиабазе 116 в нескольких километрах от города Люксей-ле-Бен, в департаменте Верхняя Сона. Здесь работают более тысячи человек, сейчас на дежурстве несколько пилотов. Они служат в особом подразделении истребительной авиационной группы эскадрильи "1/2 Cigognes", выполняющей исключительно задачи "воздушной полиции", - говорится в статье.

"Их последний боевой подвиг? Перехват 9 февраля двух российских бомбардировщиков Ту-160 (Blackjack по кодификации Организации Североатлантического договора), прибывших с севера и взбудораживших систему ПВО половины Европы, прежде чем они сделали разворот над Бискайским заливом и снова взяли курс на Россию. Получивший прозвище "белый лебедь", этот сверхзвуковой стратегический бомбардировщик может перебрасывать до 40 тонн боеприпасов, в числе которых ядерные боеголовки. Это флагман российских военно-воздушных сил, и его появления у западных берегов в последнее время участились", - отмечает журналист.

"Но для пилотов эскадрильи "Cigognes" русские - старые знакомые. Четыре их истребителя Mirage только что вернулись из Литвы, с авиабазы в Шауляе, где они обеспечивали воздушную оборону стран Балтии в рамках постоянной миссии НАТО. За четыре месяца они вынуждены были осуществить 23 взлета по тревоге, "чтобы провести вылеты на ближнюю разведку, осуществить контроль и идентификацию", по терминологии штаба, который предпочитает избегать слова "перехват", - сообщает Леви.

"Мы снимаем фотографии, русские тоже. Иногда мы делаем друг другу приветственный знак рукой. Каждый выполняет свою работу", - говорит молодой французский капитан. "Самое главное - сохранять холодную голову", - заходит дальше другой пилот Николя. "В отличие от прибалтов, у нас с ними нет никакого исторического долга. Русские не являются нашими врагами. Они тут? Ну и мы тоже", - продолжает он.

"В течение этих четырех месяцев в Литве Николя, Луи, Анри и другие видели самолеты с красной звездой в балтийском небе: военно-транспортные самолеты, бомбардировщики и истребители, выполняющие маневры по отдельности или в эскадрилье. "Иногда вооруженные, иногда нет", - уточняет полковник Дьяките. Все проходят через один и тот же воздушный коридор, соединяющий север России с анклавом Калининград - это настоящая воздушная автотрасса, очень загруженная. И находящаяся под пристальным вниманием стран Запада, так как русских подозревают в том, что они перебрасывают в Калининград всевозможное оборудование военного назначения, в том числе на борту гражданских транспортных самолетов", - передает журналист.

"Однако эта миссия не является оздоровительной прогулкой, - уточняет полковник Дьяките. "Мы постоянно находимся в напряжении. Потому что знаем, что малейший инцидент может иметь тектонические последствия в международном плане", - продолжает он. Возможно, по этой причине Франция остается крайне сдержанной и, в отличие от британцев, испанцев и бельгийцев, очень редко показывает фотографии "встреч" с русскими в небе, говорится в статье.