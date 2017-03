Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 8 марта 2017 г. 7 марта 2017 г. Адам Дэвидсон | The New Yorker Худшая сделка Дональда Трампа "Президент США помогал построить в Азербайджане отель, за которым, как представляется, стояла коррупционная схема, организованная олигархами, у которых есть связи с иранским Корпусом стражей исламской революции", - пишет в своей статье в The New Yorker журналист Адам Дэвидсон. "Пятизвездочный отель и жилой комплекс Trump International Hotel & Tower Baku так и не открылся, хотя с улицы кажется, будто он готов радушно встречать посетителей", - рассказывает Дэвидсон. "Чем больше времени я проводил в его районе, тем больше гадал, как можно было вообразить, что этот отель окупится", - пишет автор. По его словам, здание первоначально задумывалось как фешенебельный многоквартирный дом. "В 2012 году, после того, как компания Дональда Трампа - Trump Organization - заключила многочисленные контракты с азербайджанскими застройщиками, стоявшими за этим проектом, планировалось превратить жилую башню в "недвижимость категории ultra-luxury", - говорится в статье. Но, по мнению автора, для Trump Tower Baku выбрано странное место: в восточной части городского центра, где главное место занимают железнодорожные пути, вдалеке от основного делового центра Баку. В районе отеля нет дорогих ресторанов и бутиков. "Любопытно и то, какое время было выбрано для проекта. К 2014 году, когда Trump Organization публично объявила, что помогает перестроить башню в отель, строительный бум в Баку закончился, и фешенебельные отели в городе заполнялись постояльцами примерно на 35%", - говорится в статье. Автор сообщает, что есть долгосрочный план застройки участков вокруг отеля, но, если план осуществится, вокруг несколько лет будут шуметь стройки. "Азербайджанцы, стоявшие за проектом, были близкими родственниками Зии Мамедова, министра транспорта, одного из богатейших и самых могущественных в стране олигархов. Согласно "Индексу восприятия коррупции" организации Transparency International, Азербайджан - одна из самых коррумпированных в мире стран. Ее президент Ильхам Алиев, сын экс-президента Гейдара Алиева, недавно назначил вице-президентом свою жену. Зия Мамедов стал министром транспорта в 2002 году, в период, когда режим начал получать гигантскую прибыль от государственных нефтяных месторождений в Каспийском море. На момент заключения сделки, касавшейся отеля, Мамедов, кадровый чиновник, получал зарплату в размере примерно 12 тыс. долларов, но был миллиардером", - говорится в статье. По словам автора, вначале смета на строительство Trump Tower Baku составляла 195 млн долларов, но много раз пересматривалась, и издержки оказались намного выше. "Когда в 2015 году Трамп стал кандидатом в президенты США, Mother Jones, Associated Press, The Washington Post и другие издания в своих публикациях задавали вопросы о его участии в бакинском проекте. В статьях цитировались серии депеш, отправленных из посольства США в Азербайджане в 2009-2010 годах и опубликованных сайтом WikiLeaks. В одной из депеш некий американский дипломат назвал Зию Мамедова "печально известным своей коррумпированностью даже для Азербайджана". Старший юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен сказал журналистам, что проект отеля в Баку не ставил перед Трампом никаких этических проблем, так как его компания никогда не взаимодействовала с Мамедовым напрямую", - говорится в статье. Гартен утверждал, что Трамп был "всего лишь лицензиаром" - то есть позволил компании, которую возглавлял Анар, сын Зии Мамедова, использовать свое знаменитое имя. "Трамп также подписал контракт на управление отелем после его открытия за неразглашенное вознаграждение, увязанное с экономическими показателями отеля. The Washington Post опубликовала описание сделки, исходившее от Гартена, и сообщила, что Дональд Трамп "практически не инвестировал в проект деньги, а продал права на использование своего имени и заключил контракт на управление этим объектом недвижимости", - пишет автор. Спустя месяц после избрания Трампа президентом США Гартен объявил, что Trump Organization разорвала свои связи с проектом отеля. Автор статьи Адам Дэвидсон пишет: "В то время я находился в Баку, и стало очевидно, что история отеля, исходящая от Trump Organization, неточна и неполна. Компания Трампа заключила сделку не только с Анаром Мамедовым, но и с братом Зии - Эльтоном, влиятельным депутатом парламента Азербайджана. Эльтон подписал контракты, а в одном интервью подтвердил, что основал Baku XXI Century - компанию, которой принадлежит Trump Tower Baku. Когда его спросили, кто владеет Baku XXI Century, он сказал, что это "коммерческая тайна", но добавил, что "контролировал все ее операции" до 2015 года, когда разорвал связи с компанией. Эльтон отрицал, что воспользовался своим положением политика в целях наживы". "Один азербайджанский юрист, работавший на проекте, сообщил мне, что Trump Organization не только выдала лицензию на фамильное имя, но и подписала соглашение о техническом обслуживании, в котором обещала помочь партнеру достичь стандартов дизайна, установленных Трампом", - пишет автор. По его словам, соглашения о техническом обслуживании часто бывают чисто формальными. "Но в случае с Trump Tower Baku надзор за строительством, похоже, был обширным. Азербайджанский юрист сказал мне: "Мы все время выполняли их инструкции. Мы постоянно контактировали с Trump Organization. Они утверждали даже самые мелкие детали", - говорится в статье. Автор комментирует: "Длительные контакты Trump Organization с Мамедовыми имеют значение с юридической точки зрения. Если стороны, причастные к проекту Trump Tower Baku, участвовали в каких-то незаконных действиях финансового характера и если Trump Organization до какой-то степени держала проект под своим контролем, эта компания, возможно, не ограждена от уголовного преследования". "Если вы извлекаете доходы из коррупционных действий кого-то другого, это проблема", - говорит американский юрист Том Фокс. "Неожиданно тесное взаимодействие The Trump Organization с Baku XXI Century наводит на мысль, что у нее была возможность и обязанность проверить фирму на коррумпированность", - считает автор. Прежде чем заключать сделки с иностранными партнерами, американские компании проводят оценку рисков, а также внимательно присматриваются к стране, потенциальному партнеру и людям, имеющим отношение к проекту. Автор отмечает: "У семьи Мамедовых, вдобавок к репутации коррупционеров, есть и настораживающие связи, которые должно было выявить любое надлежащее исследование рисков: она много лет была связана на финансовом уровне с одним иранским семейством, имеющим отношение к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) - подразделению иранских вооруженных сил, движимому идеологией. В 2008 году (в том же году, когда было объявлено о строительстве башни) Зия Мамедов в качестве министра транспорта выбрал иранскую строительную фирму Azarpassillo для заключения контрактов с мультимиллионными (в долларах) сметами. Кейумарс Дарвиши, председатель совета директоров фирмы, участвовал в ирано-иракской войне. После войны он возглавил иранскую строительную фирму Raman, которая контролируется Стражами революции. Правительство США регулярно обвиняло КСИР в преступной деятельности, в том числе в наркотрафике, спонсировании терроризма за рубежом и отмывании денег. Reuters недавно сообщило, что администрация Трампа намерена официально осудить КСИР как террористическую организацию", - говорится в статье. Автор подчеркивает: "Не всплыло никаких доказательств, которые указывали бы, что Дональд Трамп или кто-то из его сотрудников, имевших отношение к сделке в Баку, активно участвовал во взяточничестве, отмывании денег или других незаконных действиях. Но, возможно, при сотрудничестве с семьей Мамедовых Trump Organization нарушила закон. Закон об иностранных коррумпированных практиках, принятый в 1977 году, запретил американским компаниям участвовать в схемах с целью вознаграждения иностранных правительственных чиновников взамен на материальную выгоду или преференциальный режим. Согласно закону, американская компания совершает преступление, даже если она, сама о том не ведая, извлекает выгоду из коррупции партнера: в случае, если компания могла выявить факт незаконной деятельности, но избежала этого". Автор считает, что американским компаниям следует тщательно проверять потенциальных партнеров. Но "даже беглый взгляд на Мамедовых наводит на мысль, что они - неидеальные партнеры для американского бизнеса", утверждает он, ссылаясь на депеши американских дипломатов, опубликованные WikiLeaks, а также расследование Радио Свободная Европа/Радио Свобода и Corruption Reporting Project от 2013 года. Автор возвращается к проекту, который позднее стал носить имя Трампа. "Строительство здания началось в 2008 году. Я поговорил более чем с дюжиной подрядчиков, которые там работали. Некоторые из них описывали действия, которые выглядели откровенной коррупцией", - пишет он. Англичанин Фрэнк Макдональд сказал, что его фирме всегда платили наличными, и он видел, как с другими подрядчиками тоже так расплачивались. "Два человека, работавшие на Trump Tower Baku, сказали мне, что взятки имели место. Во многом подкупы были рутинными: азербайджанские налоговые инспекторы, государственные инспекторы и таможенники иногда приходили за конвертами с деньгами", - пишет автор. "Я не стану, сидя здесь, защищать Мамедовых", - сказал Гартен. Но он уверял, что с юридической точки зрения Trump Organization невиновна. "Мы им не владели, - сказал он об отеле. - Мы не владели ценными бумагами. Мы не контролировали проект. Движение средств шло в обратном направлении". Он добавил: "Мы никому не платили никаких денег. Следовательно, это не может быть нарушением F.C.P.A. [Закона об иностранных коррумпированных практиках. - Прим. ред.]". Джессика Тиллипман, специалист по F.C.P.A, замдекана Юридической школы Университета Джорджа Вашингтона, возражает: "Нет, это просто неверно. Нельзя заключать сделки в Азербайджане, полагая, будто от применения F.C.P.A вы ограждены". Она добавила: "Вы также не можете избежать ответственности, просто закрывая на что-то глаза. Вся сделка в Баку - это очень громкий тревожный сигнал: прямое участие чиновников иностранного правительства и их родственников в Азербайджане, имеющих связи с иранскими "стражами революции". Признаки, предостерегающие о коррупции, редко бывают еще более очевидными". Автор возвращается к иранскому семейству Дарвиши и фирме Azarpassillo, с которой был заключен контракт на строительство отеля. Мерзад Боруджерди, политолог из Сиракузского университета (США), утверждает: "Похоже, Azarpassillo - подставная организация "стражей революции". "По его словам, невозможно поверить, что Кейумарс Дарвиши, проработав много лет в компании, контролируемой КСИР, уволился, привлек большой капитал самостоятельно, а затем возглавил совершенно независимую компанию, которая конкурирует за контракты с подставными фирмами КСИР", - говорится в статье. Гартен сказал автору, что Trump Organization проверяет, не включены ли ее потенциальные партнеры в "списки для надзора и санкционные списки". По словам Гартена, его компания ничего не знала об отношениях Зии Мамедова с семьей Дарвиши до 2015 года, когда выяснила, что "некоторые комитенты, связанные с застройщиком, возможно, имели какую-то связь с некоторыми проблемными организациями". Автор статьи подчеркивает: "К тому времени депеши посольства США уже четыре года находились в открытом доступе в интернете". США наложили на Иран различные санкции, многие из которых остаются в силе. "Американские компании должны удостовериться, что не получают средства, изначально исходящие от любой организации, которая находится под санкциями. Неведение не освобождает от ответственности, особенно если многое предостерегает о том, что иностранный партнер, возможно, связан с такой организацией", - пишет автор. Автор приводит сведения о деятельности Azarpassillo в Азербайджане и замечает: "Имеющиеся доказательства убедительно указывают, что Зия Мамедов вступил в сговор с агентом КСИР, чтобы заключать сделки с завышенными сметами, которые обогатили бы их обоих, а также позволили им обходить запреты на отмывание денег и санкции против Ирана". "Пока Azarpassillo заключала сделки с министерством транспорта, Мамедовы вкладывали крупные суммы в ряд масштабных строительных проектов. Те, кто отмывает деньги, обожают строительные проекты. Они привлекают законные средства правительств и частных инвесторов, они требуют частых платежей законным субподрядчикам: цементным заводам, лесопилкам, стекольным фабрикам, ремесленникам. На проекте Trump Tower Baku деньги переводились в США, Великобританию, Турцию, Румынию, ОАЭ и еще несколько стран или поступали из них", - говорится в статье. "В 2004-2014 годах фирмы семьи Мамедовых потратили более полумиллиарда долларов на крупные строительные проекты. Они также вложили деньги в крупную компанию стройматериалов, страховую фирму и новый головной офис", - говорится в статье. Неясно, как Мамедовы финансировали столь гигантские инвестиции. "Возможно, они брали ссуды или тайно владели прибыльным бизнесом, который финансировал потоки расходов. Еще одно объяснение - часть инвестированных денег поступала от КСИР через Azarpassillo", - пишет автор. Trump Organization вышла из сделки в Баку в декабре 2016 года. Автор заключает: "На протяжении всей избирательной компании Трамп имел деловые отношения с человеком, который, как было известно его компании, был вероятным партнером иранского КСИР". Между тем в марте 2016-го Трамп заявил: "Моя первоочередная задача - отменить катастрофическую сделку с Ираном", назвал Иран "крупнейшим спонсором терроризма во всем мире" и посетовал, что Ирану позволили разработать новые ракеты большой дальности. Организация Iran Watch полагает: технологии для производства ракет во многом разработаны компанией Nasr, которой когда-то руководил человек из семьи Дарвиши - Камаль. "Бакинский проект - далеко не единственный случай, когда Trump Organization имела отношение к спорной сделке", - замечает автор. Может быть, Trump Organization завлекает иностранных партнеров еще и тем, что готова игнорировать приметы коррупции? - задается он вопросом. Автор статьи считает, что пока не получил от Trump Organization удовлетворяющие его ответы на самые элементарные вопросы: "кто владеет компанией Baku XXI Century, с которой они подписали контракты; откуда взялись деньги, выплаченные Baku XXI Century компании Trump Organization; воспользовались ли Мамедовы своей политической властью на пользу себе и Trump Organization; использовали ли Мамедовы для финансирования Trump Tower Baku деньги, полученные от иранского Корпуса стражей революции". Между тем в последние месяцы американские официальные лица выразили опасение, что сотрудники администрации Трампа могут подвергнуться шантажу со стороны иностранных организаций. "Власть и влияние Мамедовых в Азербайджане резко уменьшилось", - пишет автор, поясняя, что Эльтон в 2015-м лишился депутатского мандата, а Зия в феврале был уволен из министерства. "Если у Мамедовых или могущественных иранцев есть доказательства, что Trump Organization нарушила законы, они, возможно, поддадутся соблазну извлечь из этого выгоду", - прогнозирует журналист. "Лучший способ установить, было ли совершено преступление в ходе бакинской сделки, - расследование федеральных властей" США, пишет автор. "Более дюжины юристов, имеющих опыт уголовных дел на основании F.C.P.A., удивились, что Trump Organization, похоже, так небрежно относилась к проверкам своих зарубежных партнеров на благонадежность. Но, когда я спросил одного бывшего топ-менеджера Trump Organization, казалась ли ему сделка в Баку необычной, он рассмеялся: "Там ни одна сделка не кажется необычной, если к ней прилагается чек". Источник: The New Yorker



