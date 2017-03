7 марта 2017 г. Макс Фишер | The New York Times Опасаясь ухода США, Европа рассматривает возможность собственной системы ядерного сдерживания "Ранее немыслимая идея привлекает к себе все больше внимания в европейских политических кругах: программа ядерного вооружения Евросоюза", - сообщает Макс Фишер в американской газете The New York Times. План предвидит "приспособление французского арсенала для защиты всей Европы и его подчинение европейскому командованию, плану финансирования, оборонной доктрине или же той или иной комбинации из этих трех пунктов", говорится в статье. К арсеналу прибегнут, только если Европа "не сможет больше рассчитывать на американскую защиту". "По словам аналитиков, эти разговоры, даже если они никогда не претворятся в действия, свидетельствуют о растущем ощущении в Европе того, что могут потребоваться серьезные шаги для защиты послевоенного миропорядка в эру президентства Трампа, воспрянувшей России и возможности союза между ними", - отмечает издание. "Обсуждения так называемого "европейского сдерживателя" стали частью тенденции, особенно в Германии, стране, которая будет играть центральную роль в любом плане, но где широко распространены антиатомные настроения", - пишет автор. Главным сторонником плана является Родерих Кизеветтер, полковник в отставке, служивший в Афганистане, ныне представляющий правящую партию Германии - ХДС (христианские демократы) - во внешнеполитической комиссии бундестага. Кизеветтер "повысил доверие к атомному плану, упомянув о нем вскоре после избрания президента Трампа". В интервью газете депутат заявил, что "необходимо отталкиваться от существующего оружия в Великобритании и Франции", однако признав, что "Брекзит" может помешать участию британцев. "У США размещены дюжины ядерных боеголовок в Германии, Италии, Бельгии и Нидерландах в качестве как силы быстрого реагирования, так и символа их гарантий по защите Европы", - поясняет автор. Кизеветтер заявил, что его план обеспечит "замену" вооружениям США или "параллельную программу". "По его словам, для этого потребуются четыре компонента: обещание Франции предоставить свое вооружение для общей европейской обороны, финансирование со стороны Германии для того, чтобы продемонстрировать коллективную природу программы, совместное командование и план по размещению французских боеголовок в других европейских странах", - сообщает газета. Немецкий депутат планирует, что программа будет направлена на сдерживание как ядерных, так и конвенциональных угроз, "что является явным кивком в сторону российского военного превосходства". Для того чтобы сделать это возможным, отметил Кизеветтер в беседе с изданием, потребуется доктрина, "которая позволит Европе применять атомное оружие в неатомном конфликте". "Немецкие депутаты всех политических тенденций обеспокоены тем, что Трамп может заключить большую сделку с Россией, которая исключит Европу - это может стать возможным первым шагом к тому, чтобы Вашингтон и Москва диктовали будущее Европы, - говорится в статье. - Кизеветтер полагает, что европейская атомная программа позволит Европе сохранить свою автономность". Но, главным образом, отметил политик, он надеется "подтолкнуть Трампа к тому, чтобы тот развеял все сомнения по поводу американских обязательств перед Европой в сфере безопасности, сделав ненужным атомный "план Б". Однако, как пишет издание, немецкий аналитик Оливер Тренерт из швейцарского Центра по исследованиям безопасности предупреждает в докладе, что любой подобный план "не только будет дорогостоящим, но и станет политическим минным полем, усеянным возможными нежелательными политическими последствиями". "Главным вызовом может стать то, кто будет контролировать французский арсенал и где он будет базироваться", - говорится в статье. "Франция продемонстрировала нежелание делиться оружием, а тем более подчинять его единому европейскому командованию, - пишет автор. - Если Париж будет принимать финальное решение по использованию вооружения, это может заставить противника сомневаться, действительно ли Франция инициирует атомный конфликт для защиты, например, Эстонии". Как заявил изданию Бруно Тертрэ из парижского Фонда стратегических исследований, французское правительство будет настаивать на том, чтобы сохранить за собой "окончательное решение по использованию атомного оружия". "Такова и политика США в Европе, - отмечает автор, - и поэтому Тертрэ считает, что более осуществимым планом будет, если Франция, переняв американскую практику, разместит свои боеголовки за рубежом, сохранив над ними французский контроль". На фоне "Брекзита" "французы могут почувствовать, что на них лежит особая ответственность", поскольку они являются единственной атомной державой Европы, добавил эксперт. Как сообщает издание, Випин Наранг, эксперт по региональным ядерным державам в Массачусетском технологическом институте, "был поначалу скептически настроен, но потом стал рассматривать подобный план как технически и политически возможный". Атомные эксперты называют подобную ситуацию "хеджированием для страховки", поясняет издание. Протеже начинает сомневаться в протекторе и в ответ предпринимает шаги к собственной ядерной программе, не завершая ее. "Это нацелено на то, чтобы убедить протектора остаться, а также подготовиться, если он этого не сделает". Переговоры по плану, "скорее всего, останутся в тайне из-за опасений дать Трампу повод к уходу или спровоцировать российскую реакцию", говорится в статье. Это первое подобное обсуждение с тех пор, как в 1950-е годы была сделана провалившаяся попытка к атомному сотрудничеству Франции, Германии и Италии. "Я никогда не думал, что мы вновь увидим подобное, - прокомментировал Наранг. - Я и представить не мог, что и в самом деле появится подобная обеспокоенность". Источник: The New York Times