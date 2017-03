7 марта 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Новый министр торговли США не был другом русским в "Банке Кипра" "Когда Уилбур Л.Росс, американский миллиардер и инвестор, купил акции "Банка Кипра" три года назад, он оказался совладельцем большого, но проблемного банка с вице-председателем, который раньше работал с Владимиром Путиным в ленинградском КГБ, и пятью другими россиянами в совете директоров", - пишет The New York Times. "Этого было достаточно для того, чтобы вызвать подозрения, когда президент Трамп назначил Росса на пост министра торговли", - отмечает автор статьи Эндрю Хиггинс. "Некоторые ближайшие советники Трампа попали под пристальное внимание из-за связей с Кремлем, однако Росс, кандидатура которого была утверждена Сенатом в понедельник, не стал другом русским на Кипре - и, по сути, вытеснил их из банка", - говорится в статье. Возглавив группу из примерно 30 инвесторов, которые представляли США и другие страны и вложили в "Банк Кипра" в 2014 году 400 млн евро, Росс в течение определенного периода исполнял обязанности одного из вице-председателей банка вместе с Владимиром Стржалковским, давним коллегой Путина по спецслужбам. Однако Стржалковскому, у которого не было опыта в банковском деле, пришлось оставить этот пост, пишет корреспондент. Единственным россиянином, имеющим значительное влияние в банке на данный момент, остается Виктор Вексельберг. "Уилбур Росс стал своего рода спасителем", - говорит Андреас Неоклеус, основатель и председатель крупнейшей юридической компании Кипра, которая носит его имя и имеет много российских клиентов. Хиггинс сообщает, что в их числе был и Дмитрий Рыболовлев, российский миллиардер, который в 2008 году заплатил 95 млн долларов, чтобы купить у Трампа его особняк во Флориде, приобретенный менее чем за половину этой суммы всего несколько лет назад. "Некоторое время Рыболовлев, отношения которого с Кремлем были напряженными и даже враждебными, был крупнейшим акционером "Банка Кипра". Но его доля в банке, которая в определенный момент приблизилась к 10%, практически испарилась в 2013 году, когда банковская система острова едва не рухнула", - говорится в статье. Однако банковский кризис 2013 года позволил другим россиянам, некоторые из которых имели тесные связи с Кремлем, получить контроль над "Банком Кипра", по крайней мере на бумаге, пишет автор. "Это произошло, когда кипрские власти, отчаянно нуждавшиеся в деньгах для поддержки банков, оказавшихся на грани банкротства, конфисковали миллиарды долларов с депозитов "Банка Кипра" и Laiki Bank, также известного как "Кипрский народный банк", который обанкротился. Часто речь шла о вкладах россиян, которые в качестве частичной компенсации получили акции "Банка Кипра", - поясняет Хиггинс. К сожалению, по словам Неоклеуса, никто из них ничего не понимал в банковском деле, и они не смогли договориться о способах спасти "Банк Кипра" от разорения. "Банк Кипра" провел встречи в Нью-Йорке и Лондоне, чтобы привлечь интерес инвесторов, и обратил на себя внимание Росса, имевшего большой опыт инвестирования в проблемные активы, говорится в статье. Адонис Папаконстантину, возглавляющий группу кредиторов Laiki Bank, которые пытаются вернуть потерянные деньги, некогда входивший в совет директоров "Банка Кипра", заявил, что выпуск акций в 2014 году должен был затруднить инвестирование для россиян и был ориентирован над потенциальных инвесторов из США и Европы. Кристодулос Вассилиадес, директор юридической компании, представлявшей интересы некоторых бывших членов совета директоров "Банка Кипра", сказал, что было ясно, что "Росс был здесь для отстаивания интересов США и Британии", чьей колонией когда-то был Кипр, а русские "просто хотели вернуть свои деньги" и пришли к мнению, что американский инвестор - единственная надежда на спасение банка от банкротства. "Росс стал вице-председателем банка в ноябре 2014 года и оставил эту позицию после утверждения на должность министра торговли США", - пишет издание. Источник: The New York Times