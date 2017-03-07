У сотрудников Госдепартамента один вопрос: где Рекс?

"Госдепартамент возобновит свой официальный брифинг для прессы в понедельник - это событие предоставляет госсекретарю Рексу Тиллерсону идеальную площадку для того, чтобы подтвердить миру, что Америка остается дипломатической силой, и уверить нервничающих сотрудников в том, что их работа важна для новой администрации", - пишет Нахал Туси в европейской версии американского издания Politico.

Однако, говорится в статье, "появления Тиллерсона на брифинге не ждут". Об этом сообщил исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента Марк Тоунер. "Пока глава американской дипломатии производит впечатление человека, не любящего публичное внимание", - говорится в статье. "Его отчужденный подход к работе подрывает к нему доверие в Госдепартаменте, - заявили изданию многочисленные источники в ведомстве. - Сотрудники расстроены в связи с противоречивыми посылами высказываний президента Дональда Трампа по внешней политике и его планами значительно урезать бюджет ведомства".

"Относительное молчание Тиллерсона еще больше усугубилось тем, что традиционный ежедневный брифинг для прессы не проводился Госдепартаментом с тех пор, как Трамп вступил в должность", - отмечает издание. "Это длительное молчание привело в раздражение американских дипломатов, которые наблюдали за тем, как официальные представители других внешнеполитических ведомств, в том числе представляющие соперников США, вроде России, пытались овладеть дискурсом, а Госдепартамент при этом не мог ответить", - сообщает автор.

Пока все указывает на то, что формат брифинга претерпит значительные изменения при Тиллерсоне, говорится в статье. Тоунер подтвердил, что пока он будет вести брифинг, который будет проходить с понедельника по четверг, причем в два из этих дней общение с журналистами будет по телефону, а не лично, как было принято. Однако, пишет издание, этого карьерного дипломата из Дипломатической службы США, обладающего большим опытом в общении с журналистами, как ожидается, сменит в конце концов политический назначенец.

"На прошлой неделе администрация Трампа обнародовала предложение по бюджету, согласно которому, как она заявила, будут увеличены расходы на оборону до 54 млрд долларов, в то время как бюджет других федеральных ведомств будет урезан", - пишет автор. Осведомленный источник рассказал изданию, что эти планы включают сокращение на 37% общего бюджета Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.

"Это возмутительное сокращение, - заявил автору один американский дипломат. - Оно не свидетельствует о том, что у [Тиллерсона] большое влияние в администрации".

"Некоторые говорят, что закулисный подход Тиллерсона не обязательно говорит об отсутствии у него влияния, - информирует издание. - Такой подход больше соответствует его способу решать вопросы в ExxonMobil (нефтяная компания, которую ранее возглавлял Тиллерсон. - Прим. ред.)". Автор считает, что, "учитывая то, каким неустойчивым может быть подход президента к некоторым темам внешней политики, Тиллерсон может думать, что безопаснее не делать на публику заявлений, которые в конечном итоге могут противоречить его начальнику, еще больше запутывая столицы иностранных государств, которые внимательно наблюдают за внутренней борьбой в администрации".

"Коллеги, которые информировали его, впечатлены, - рассказал один чиновник из Госдепартамента о Тиллерсоне. - Они считают, что он вдумчивый, интересующийся и профессиональный".

Источники в Госдепартаменте рассказали изданию, что карьерные сотрудники, как кажется, имеют все меньше доступа к госсекретарю. Офисы на седьмом этаже ведомства, прилегающие к кабинету Тиллерсона и раньше отведенные карьерным сотрудникам, были опустошены и оснащены перегородками: там, как ожидается, будут работать политические назначенцы.

В феврале чиновник из Госдепартамента рассказал изданию, что Тиллерсон советовался с людьми в ведомстве о том, как общаться с прессой - "это говорит о том, что он обеспокоен своим имиджем", делает вывод автор.

"Он должен озвучивать свое видение, которого крайне не хватает, как в самом ведомстве, так и на публике", - отметил в беседе с изданием Дэн Фельдман, бывший специальный представитель Госдепартамента в Афганистане и Пакистане во времена Обамы. По мнению Фельдмана, Тиллерсон "должен быть открыт к опытным голосам, а не окружать себя главным образом политическими советниками".