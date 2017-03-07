Евросоюз учреждает командный центр для военных операций

Евросоюз создаст единую штаб-квартиру для координации военных операций, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Как заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, соответствующее решение было принято министрами обороны и иностранных дел на саммите ЕС в Брюсселе.

Уже через несколько месяцев новый центр военного планирования и управления будет координировать тренировки и обучение армий в Мали, Сомали и Центральной Африке. В среднесрочной перспективе командный центр будет заниматься и другими видами деятельности, в том числе более эффективным планированием операций гражданского и военного характера на случай кризисных ситуаций, передает корреспондент. По словам европейских дипломатов, центр начнет функционировать в марте и будет в полной боеготовности к июню. Число сотрудников составит 35 человек.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль назвал создание центра "первым крупным шагом на пути к усилению общей европейской политики обороны и безопасности". По словам Урсулы фон дер Ляйен, сотрудников для центра готова предоставить Германия. Также министр заявила, что считает "возможным" сотрудничество со странами, не являющимися членами ЕС, вроде Норвегии и - в скором времени - Великобритании.