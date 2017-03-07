Россия и Запад: в поисках точек соприкосновения

Эксперты советуют российскому президенту Владимиру Путину новую глобальную стратегию, пишет политический обозреватель австрийской газеты Der Standard Андре Баллен.

Речь, как говорится в материале, идет о предложении Сергея Уткина, эксперта по странам Европы из Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Хотя новая стратегия, как утверждает политолог, "и не исключает возникновения новых кризисов, но именно в руках Москвы находится ключ к ослаблению санкционного режима". "Санкции из-за Крыма имеют всего лишь символическое значение, хотя их инициаторы и не любят указывать на это", - уверен эксперт. Куда более значимы, по его словам, "ограничения на финансовых рынках в связи с действительно неприемлемой ситуацией на востоке Украины". В этой связи Уткин советует российскому правительству "приложить усилия для разрешения конфликта, что, в свою очередь, принесет снятие санкций и привлечет столь необходимые для нового роста экономики инвестиции".

Как бы то ни было, но идеи Уткина ни в коем случае нельзя назвать неуместными, так как в настоящее время эксперт курирует работу над разделом "Внешняя политика и политика безопасности" в новом стратегическом документе, разработку которого российский президент заказал своему многолетнему приближенному Алексею Кудрину. Документ, как говорится в материале, будет готов к маю, и "Путин собирается использовать его для своего нового президентского срока в 2018 году". Тем не менее, никакой гарантии того, что Путин прислушается к рекомендациям, нет.

Тем более что сейчас действия Кремля направлены не в сторону разрядки: после недавнего обострения ситуации на востоке Украины Москва, которая любит называть себя нейтральным наблюдателем, раскритиковала действия украинских военных, так и не высказав никакой критики в адрес действий повстанцев. После этого Путин отдал распоряжение признать паспорта так называемых "народных республик", а его пресс-секретарь Дмитрий Песков осознанно оставил без ответа вопрос о признании Кремлем "народных республик".