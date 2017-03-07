Обмен ударами с Эрдоганом

По мнению депутатов Бундестага, Эрдоган зашел слишком далеко, сравнивая политику современной и нацистской Германии. Пока неясно, как Берлин собирается на это реагировать, пишет Tagesspiegel.

"Абсурдными" и "неуместными" назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сравнения Эрдогана. Зайберт, замечает автор публикации Роберт Бирнбаум, высказал не только официальную позицию канцлера Ангелы Меркель и всего правительства, но и оппозиции в Бундестаге. Даже представители турецкой диаспоры в Германии считают, что Эрдоган "далеко зашел в своих высказываниях".

"Единства в вопросе о том, какие действия должны последовать за подобными высказываниями, не наблюдается, - говорится в статье. - Требования, касающиеся последствий, охватывают комплекс мер - от призывов одуматься до санкций и запрета на выступления на территории Германии для Эрдогана и его приближенных. При этом прослеживает четкая взаимосвязь: чем более человек далек от принятия ответственных решений, тем громче он требует политического возмездия".

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт призывает сохранять трезвый рассудок и выступает против тотального запрета на предвыборные выступления для турецких политиков на территории Германии. Глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер поддерживает эту позицию - он указывает на то, что федеральное правительство не может выступать в роли "цензора". У Германии накоплен положительный опыт в том, что касается предоставления иностранным политикам права публичных выступлений, если все происходит "в соответствии с законом".

Однако, замечает автор, запланированное на вечер вторника в Гамбурге мероприятие с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу было отменено. Якобы по причине нарушения противопожарной безопасности здания, где была запланирована встреча. Подыскали ли организаторы другое место, пока неизвестно, говорится в статье.

Генеральная линия правительства в отношении самого Эрдогана выглядит следующим образом: мы не дадим спровоцировать себя на необдуманную ответную реакцию. "Для Эрдогана речь идет о провокации", - считает министр юстиции ФРГ Хейко Маас (СДПГ). "Многое говорит в пользу того, что выпады президента Турции рассчитаны на мобилизацию его сторонников. Согласно последним опросам, на грани провала находится референдум, при помощи которого Эрдоган хочет превратить себя фактически в единовластного правителя (речь идет о намеченном на 16 апреля референдуме по поправкам к конституции, которые предполагают введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской. - Прим. ред.). Пока референдум не состоится, считают в Берлине, с "главным турком" невозможно будет вести разумный диалог", - говорится в статье.