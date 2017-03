7 марта 2017 г. Ричард Спенсер | The Times Российские и американские войска патрулируют одну и ту же сирийскую деревню "В выходные американские и российские войска патрулировали деревни на окраинах одного и того же сирийского города. Это стало первым, возможно случайным, результатом нового мирового порядка Трампа", - пишет ближневосточный корреспондент The Times Ричард Спенсер. "Ничем не примечательный город Манбидж в 15 милях к югу от турецкой границы стал после освобождения от "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) точкой пересечения конкурирующих амбиций сирийского режима, Турции, арабских повстанцев и курдов, - говорится в статье. - Россия поддерживает режим, в то время как Америка, хоть и является союзницей Турции по НАТО, поддержала союз местных группировок во главе с курдскими повстанцами - Отрядами народной самообороны (YPG) - чье турецкое подразделение ведет партизанскую войну с Анкарой". "В субботу на снимках, сделанных местными журналистами, - пишет Спенсер, - были видны БТР с американскими флагами, патрулирующие западные окрестности города, которые на данный момент контролируются повстанцами, поддерживаемыми Америкой". Присутствие американских БТР, пишет автор, "было подтверждено твитом официального представителя операции "Непоколебимая решимость", которую осуществляет коалиция во главе с США против ИГИЛ". Как написал в Twitter полковник Джон Дорриан, военные силы коалиции "предприняли эту намеренную акцию, чтобы обнадежить членов коалиции и силы партнеров, сдержать агрессию и продолжать концентрироваться на победе над ИГИЛ". "В то же время эта же группировка повстанцев согласилась передать деревни к западу от города под контроль режима", - говорится далее. "Российские силы сопровождали вход войск режима на территорию - опять же, судя по фото, это были военные грузовики с российскими флагами, и они, как было заявлено, везли помощь для жителей, - сообщает автор. - На одном из снимков российский офицер разговаривает с местным населением". Представитель ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской подтвердил, что армия направила помощь в Манбидж. "Непонятно, столкнулись ли лицом к лицу российские и американские войска, но местности, где было запечатлено их присутствие, отстоят друг от друга всего на несколько миль", - отмечает газета. "Намерение Америки сделать борьбу с ИГИЛ главным приоритетом на Ближнем Востоке, усилившееся при президенте Трампе, глубоко поменяло политический и военный ландшафт, - пишет автор. - Это означает сотрудничество с Россией и ее союзником - сирийским режимом. (...) Курды из YPG предпочитают заключать сделки с режимом и Россией, а не с арабскими националистическими и религиозными силами". Источник: The Times