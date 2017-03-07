Чужие границы

Когда речь заходит о мигрантах и беженцах, в фокусе оказываются Европа и США. Но как обстоят дела в России, Китае, Саудовской Аравии или Австралии? Автор публикации на сайте Die Welt предлагает взглянуть на ситуацию с беженцами в этих странах.

По сравнению с занимаемой территорией и численностью населения Россия принимает у себя не так уж много беженцев. По данным на октябрь 2016 года, в РФ проживали около 250 тыс. человек с таким статусом; 1348 из них - сирийцы. "99% мигрантов прибывают с территории Украины - и по политическим причинам они пользуются преференциями. До начала войны на востоке страны на получение статуса беженца в России претендовали лишь 4,7 тыс. жителей Украины", - говорится в статье. В большинстве случаев речь идет о "временном статусе", который оформляется на один год.

"Как правило, при пересечении государственной границы РФ большинство тех, кто претендует на получение статуса беженца, разворачиваются пограничниками обратно. Либо задерживаются за незаконное пересечение границы, а затем высылаются. Без действительных документов заявки принимаются крайне редко. Правда, для беженцев с Украины действуют исключения", - сообщает Die Welt.

Что касается миграционной политики США, то в силу своего географического положения страна удалена от военных очагов в Африке и на Ближнем Востоке - те, кто ищет защиты, как правило, прибывают сюда в рамках программ по переселению. В 2016 году США приняли 85 тыс. беженцев (преимущественно из Конго, Бирмы и Сирии), в этом году планируется переселить 110 тыс. человек. С большим отставанием за США следует Канада (на 2017 года запланировано принять порядка 40 тыс. человек). Прибывшие в рамках этой программы имеют право работать, посещать школу и получают медицинское обслуживание, передает автор публикации.

Саудовская Аравия и другие государства Залива подвергаются критике в связи с тем, что не принимают беженцев и не снимают нагрузку с таких государств, как Ливан и Иордания, которые с начала войны в Сирии приняли у себя около 2 млн человек. "Саудовская Аравия защищается от подобных обвинений, заявляя, что принимает у себя сирийцев, - по данным на середину 2015 года, в страну якобы приехало 500 тыс. человек, около 100 тыс. даже получили разрешение на пребывание. Их, по данным властей, считают не "беженцами", а "братьями и сестрами, оказавшимися в беде", - поэтому их и нет в статистике ООН".

Как отмечает Die Welt, "Саудовская Аравия не церемонится с незаконными мигрантами. И тем не менее, выходцы из Сомали, Эритреи и Йемена постоянно пытаются попасть в страны Залива. Если им это удается, они живут в постоянном страхе быть выдворенными обратно. Тот, кто не может сам заплатить за возвращение на родину, оказывается в тюрьме".

ЮАР, будучи самой благополучной страной в Африке, считается южным аналогом Европы в вопросах приема беженцев. На территории государства проживает порядка миллиона мигрантов. В 2015 году было подано свыше 62 тыс. заявлений на получение статуса беженца - большинство от выходцев из Зимбабве, Эфиопии и Нигерии. Около 83% из них были отклонены. Многие, тем не менее, остаются в стране на нелегальном положении, отмечает корреспондент.

В 1982 году Китай присоединился к Женевской конвенции о беженцах. Пекин сотрудничает с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), а в 2016 году даже вступил в Международную организацию по делам мигрантов. "Однако участие Китая в глобальной миграционной политике остается только на бумаге. Пекин не торопится принимать у себя беженцев", - отмечает автор статьи.

В стране, население которой составляет 1,3 млрд человек, проживает 300 тыс. мигрантов - львиная доля приехала в 1970-е годы из Вьетнама, но до сих пор, несмотря на полную интеграцию, их продолжают считать беженцами. Те немногие, кто приехал из Сомали или Ирака, не имеют права работать или учиться в школе. Люди, пытающиеся укрыться на территории КНР от войны в соседней Бирме, категорично отправляются обратно, говорится в статье.

Береговая охрана Австралии отправляет беженцев в лагеря соседних островных государств. По данным ООН и правозащитных организаций, люди содержатся там в нечеловеческих условиях. Однако во всем мире, констатирует Die Welt, суровая политика Австралии является примером для подражания: "лишить привлекательности попадание на континент морем и сделать возможным приезд через гуманитарные программы".

В 2016 году Австралия приняла у себя чуть менее 14 тыс. беженцев, и 44% из них приехали с помощью программы UNHCR. Около 35% - это члены семей тех, кто имеет официальный статус беженца в Австралии. Правительство страны, уступая международному и национальному давлению, планирует увеличить число принятых мигрантов до 2019 года на 5 тыс. человек.