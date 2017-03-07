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7 марта 2017 г.
7 марта 2017 г.

Лоуренс Норман | The Wall Street Journal

Министр иностранных дел Великобритании: "Запад не хочет новой холодной войны"

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон скоро впервые совершит официальный визит в Москву, став первым британским министром, который посетит Москву за пять лет. Это будет знаменовать, что Британия и ее союзники, по его словам, не хотят "новой холодной войны" с Россией, сообщает The Wall Street Journal.

"Визит Джонсона, о котором было объявлено в прошлые выходные, станет попыткой улучшить холодные отношения между Великобританией и Россией, продолжающиеся годами", - отмечает издание.

"Британские чиновники подчеркнули, что поездка не сигнализирует о каких-то изменениях в поддержке Британией экономических санкций против России из-за конфликта на Украине и ее несогласия с действиями России в Сирии", - говорится в статье.

На вопрос о его грядущей поездке, заданный на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник, Джонсон ответил, что сейчас настала очередь России продемонстрировать, что ей снова можно доверять.

"Давайте все проясним. Россия готова ко всевозможным вредоносным действиям, - заявил он. - Она, я боюсь, ведет кибервойну, ведет подрывную деятельность в странах Западных Балкан... не говоря уже о действиях России на Украине, которые, как вам известно, совершенно неприемлемы".

Тем не менее, Джонсон заявил, что Великобритании и ее западным союзникам необходимо активизировать сотрудничество с Россией.

"Ни Великобритания, ни наши друзья в ЕС, ни в Вашингтоне не желают новой холодной войны", - сказал он.

Джонсон выступал за диалог с Россией по таким вопросам, как война в Сирии, еще до того, как стал министром, напоминает издание.

Источник: The Wall Street Journal


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