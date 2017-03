7 марта 2017 г. Лоуренс Норман | The Wall Street Journal Министр иностранных дел Великобритании: "Запад не хочет новой холодной войны" Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон скоро впервые совершит официальный визит в Москву, став первым британским министром, который посетит Москву за пять лет. Это будет знаменовать, что Британия и ее союзники, по его словам, не хотят "новой холодной войны" с Россией, сообщает The Wall Street Journal. "Визит Джонсона, о котором было объявлено в прошлые выходные, станет попыткой улучшить холодные отношения между Великобританией и Россией, продолжающиеся годами", - отмечает издание. "Британские чиновники подчеркнули, что поездка не сигнализирует о каких-то изменениях в поддержке Британией экономических санкций против России из-за конфликта на Украине и ее несогласия с действиями России в Сирии", - говорится в статье. На вопрос о его грядущей поездке, заданный на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник, Джонсон ответил, что сейчас настала очередь России продемонстрировать, что ей снова можно доверять. "Давайте все проясним. Россия готова ко всевозможным вредоносным действиям, - заявил он. - Она, я боюсь, ведет кибервойну, ведет подрывную деятельность в странах Западных Балкан... не говоря уже о действиях России на Украине, которые, как вам известно, совершенно неприемлемы". Тем не менее, Джонсон заявил, что Великобритании и ее западным союзникам необходимо активизировать сотрудничество с Россией. "Ни Великобритания, ни наши друзья в ЕС, ни в Вашингтоне не желают новой холодной войны", - сказал он. Джонсон выступал за диалог с Россией по таким вопросам, как война в Сирии, еще до того, как стал министром, напоминает издание. Источник: The Wall Street Journal