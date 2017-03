7 марта 2017 г. Майкл Доран | The Wall Street Journal Трамп и Россия: битва между конспирологическими теориями "Полемика о президенте Трампе и России - это, в сущности, битва между конкурирующими конспирологическим теориями", - пишет в статье для The Wall Street Journal Майкл Доран, старший научный сотрудник Hudson Institute. "Если послушать недругов президента, то ради победы на выборах он вступил в сговор с Владимиром Путиным. Трамп, напротив, считает себя жертвой заговора, задуманного Бараком Обамой и призванного очернить его, выставить в виде путинского "маньчжурского кандидата", - поясняет автор. В субботу Трамп начал новый раунд боя, заявив в Twitter: "Президент Обама в октябре, прямо перед выборами, прослушивал мои телефоны!". Многие СМИ немедленно объявили это заявление Трампа беспочвенным. Джеймс Клэппер, который был директором Национальной разведки США до конца срока Обамы, заявил в интервью NBC: "Со стороны аппарата национальной безопасности, который я курировал, не было никаких подобных действий по прослушкам телефонов, организованных в отношении президента, тогдашнего избранного президента, или его же в качестве кандидата, или его избирательного штаба". Доран считает: возможна ситуация, при которой утверждения и Трампа, и Клэппера истинны (по крайней мере, в буквальном смысле). Что, если АНБ отслеживало телефонные звонки ближайших партнеров Трампа, не имевших отношения к избирательному штабу? Автор пересказывает сообщения BBC и сайта McClatchy: "15 октября специальный суд, действующий на основании Закона о слежке за иностранной разведкой (FISA), санкционировал расследование деятельности России в США, в центре которого были неназванные партнеры Трампа (три человека, по данным BBC)". Автор статьи чисто теоретически предполагает, что объектами прослушки могли быть неофициальный политический советник Трампа Роджер Стоун, его личный юрист Майкл Коэн и его тогдашний советник по нацбезопасности Майк Флинн. "Все трое имели какие-то связи с Москвой или ее друзьями", - поясняет он. Допустим, правительство отслеживало все телефонные разговоры Трампа с одним из его политических советников, его юристом и его советником по национальной безопасности. Но опровержение Клэппера все равно правдиво в буквальном смысле, так как Трамп не был непосредственным объектом слежки, поясняет Доран. Критики Трампа высмеивают его утверждение, будто Обама отдал прямой приказ о предполагаемой прослушке, продолжает автор. Но приказы о расследованиях, требующих санкции FISA, действительно отдает не Белый дом, а Минюст США. При этом, считает Доран, если за партнерами Трампа была слежка, генпрокурор Лоретта Линч не могла не известить о ней Обаму: ведь из-за этого расследования Обаму могли обвинить в слежке внутри США. Автор подчеркивает: на данный момент мы не знаем, соответствует ли действительности вышеизложенная версия, но мы можем отвергнуть утверждения, будто жалобы Трампа "беспочвенны". Слежка АНБ за разговорами и перепиской партнеров Трампа "пока не дала никаких доказательств в пользу гипотетического альянса между избирательным штабом Трампа и российским правительством, зато породила целый поток информационных утечек, создающих впечатление, что такой альянс был", говорится в статье. По словам автора, Обама изменил правила распространения "телефонных перехватов" АНБ. "Тем самым он гарантировал широкое распространение этих материалов во множестве ведомств, а также минимизировал старания скрыть имена американских граждан, которых слежка затронула случайно. Чиновники обосновали этот шаг стремлением предотвратить сокрытие информации о зловредных действиях России. Это обоснование само по себе усилило представления, что Трамп в союзе с Путиным, а новые правила подбросили свежие материалы противникам Трампа, "сливавшим" информацию", - пишет Доран. Автор заключает: "Критики президента считают возмутительными любые предположения, что высокопоставленные официальные лица администрации Обамы "откалибровали" слежку АНБ, дабы она способствовала их попыткам помешать Трампу. Вместо этого они, по сути, просят нас поверить в альтернативную конспирологическую теорию - в то, что Трамп является марионеткой Путина. Перевес доказательств - по крайней мере, на данный момент - свидетельствует в пользу Трампа". Источник: The Wall Street Journal