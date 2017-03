7 марта 2017 г. Джей Соломон, Алан Куллисон и Натан Ходж | The Wall Street Journal Перемена в отношении США к России радует Европу и тревожит Москву "Избрание Трампа на президентский пост было встречено в России ликованием, а в Европе - с трепетом, так как Трамп публично выражал симпатии к российскому президенту Путину", - пишет The Wall Street Journal. "Но за шесть недель, прошедшие с начала президентства Трампа, эмоции и там, и там начали меняться на противоположные", - считают журналисты Джей Соломон, Алан Куллисон и Натан Ходж. После вступления в должность Трамп выбрал себе несколько высокопоставленных членов администрации, которые продвигают жесткий курс в отношении Кремля. "Сам Трамп высказался о НАТО в более одобрительном тоне, в том числе в обращении к Конгрессу на прошлой неделе", - говорится в статье. Правда, даже некоторые ведущие эксперты пока гадают, каковы истинные намерения Трампа. "Американские кремлинологи говорят, что президент, возможно, "встает в позу" накануне переговоров с Кремлем, цель которых - движение к примирению с Россией и нахождению общего подхода к Европе и Ближнему Востоку", - поясняют авторы. Тем временем Европа аплодирует перемене, а Москва тревожится. "Европейские дипломаты заявили: их заверили, что США не "продадут" России Восточную Европу и Украину путем признания расширенной сферы влияния Москвы", - говорится в статье. "Мы значительно продвинулись к выработке единой позиции, - сказал неназванный высокопоставленный европейский дипломат, у которого на прошлой неделе были консультации в Вашингтоне. - Никто не вынес ощущения, будто США заключают с Россией какую-то "большую сделку". Правительство Путина, наоборот, умеряет надежды на сближение с США или на смягчение американских позиций, утверждают авторы, ссылаясь на заявления Дмитрия Пескова и Алексея Пушкова. Издание пишет: "Кремлинологи из США говорят, что основательная "перезагрузка" отношений с Россией всегда была сложной задачей, так как Путин, по внутриполитическим резонам, в действительности не желает такой "перезагрузки". Кремль давно уверяет, что США пытаются сместить Путина, и перед выборами нагнетает антиамериканизм, чтобы защититься об обвинений в подтасовках. И все же некоторые вашингтонские эксперты сомневаются, что в долгосрочной перспективе Трампа удержат от попыток сблизиться с Путиным. "По-моему, сообщения о смерти инициативы Трампа в отношении Москвы преждевременны, - сказал Эндрю Вейсс, вице-президент по исследованиям Carnegie Endowment for International Peace. - Это была идея-фикс его внешнеполитического подхода, вопреки тому факту, что его кабинет и политический истеблишмент настроены против нее". Пол Сондерс, исполнительный директор Center for the National Interest, полагает, что на деле американо-российские отношения вскоре обострятся. "Когда Трамп говорит, что хочет улучшить отношения, то ему очень важно сделать это с позиции силы, - пояснил Сондерс. - А российской стороне такое, очевидно, не понравится". Источник: The Wall Street Journal