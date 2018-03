7 марта 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Ее ударили ножом в горло, она чуть не умерла. Через несколько недель она снова задавала жесткие вопросы "В октябре прошлого года весть, что на независимую радиостанцию "Эхо Москвы" ворвался один из слушателей и ударил ножом Татьяну Фельгенгауэр, заместителя главного редактора, потрясла самые отдаленные уголки России", - утверждает журналистка Анна Немцова в цикле очерков "Героини", который публикует The Daily Beast. "Многие гадали: неужели голос 32-летней Фельгенгауэр, который звучал так привычно в острых утренних эфирах "Эха", замолкнет навсегда?" - пишет автор. "Спустя несколько дней после того, как ее выписали из палаты интенсивной терапии в московской больнице, Фельгенгауэр надела элегантное красное платье и очки в красной оправе и удивила Владимира Путина и миллионы россиян, смотревших ежегодную пресс-конференцию президента, своей краткой, но энергичной речью о том, как Кремль селективно применяет правосудие", - говорится в статье. "В тот момент я жутко нервничала - по-моему, меня едва удар не хватил, - когда все эти люди вокруг меня, которые несколько часов аплодировали Путину, завизжали, чтобы меня заглушить, - рассказала Фельгенгауэр в интервью Daily Beast. - Я не слышала, что говорили мне Путин и Песков, я лишь знала, что теперь, когда микрофон у меня в руках, я не должна его выпускать. Я должна говорить, потому что меня может услышать вся страна". Издание пересказывает: "Глядя сквозь очки прямо в глаза президенту Путину, Фельгенгауэр описала для миллионов российских телезрителей расхождения при том, каким образом суды обращаются с публичными фигурами. Независимые деятели, такие как театральный режиссер Кирилл Серебренников и ключевой лидер оппозиции Алексей Навальный, предстают перед правосудием одного типа, а такие люди, как ближайший союзник и "фактический заместитель" Путина Игорь Сечин, могут игнорировать несколько повесток о вызове в суд, как он сделал по делу экс-министра экономики Алексея Улюкаева, хотя Сечин срежиссировал "оперативный эксперимент" с подкупом, в результате которого Улюкаев заключен в тюрьму на 8 лет". "Путину не понравилось ее маленькое заявление", - пишет Немцова. "Не могу согласиться с тем, что у нас существуют разные правовые реальности", - ответил Путин. "Закон (...) не нарушен", - заявил он. "Но этот ответ не заботил Фельгенгауэр - ответ можно было предсказать, но она была очень довольна вопросом, который ей удалось задать на самой популярной у зрителей пресс-конференции в стране, выдав как можно больше информации о проблеме несправедливости", - говорится в статье. "Во времена, когда самые популярные у российских зрителей политические телешоу полны ядовитой пропаганды, искренние репортеры типа Фельгенгауэр стоят поперек горла государству, и друзья Тани не сочли, что кремлевские чиновники неподдельно удручены яростной атакой с ножом", - отмечает журналистка. "Видите ли, в России даже такой репортер, как Таня, которая не ездит освещать войну, но дает реальную картину политики в прямом эфире, подвергается смертельным атакам", - сказал Павел Каныгин, журналист-расследователь "Новой газеты". В интервью газете Каныгин сказал, что не уверен, что Борис Гриц, который напал на Фельгенгауэр, психически болен, как утверждают следователи. "Слишком много деталей этого преступления не вяжутся с другими: например, все, что этот человек написал о Тане в своем интернет-блоге, накануне нападения было профессионально отредактировано", - сказал он. "Незадолго до того, как Гриц прорвался через охрану в здании, где находится "Эхо Москвы", и ударил Таню ножом, российские федеральные телеканалы обвинили Фельгенгауэр и ее коллег с "Эха Москвы" в том, что они "агенты Госдепартамента США", - напоминает Немцова. "Одна из голов Кремля скажет вам, что они уважают и ценят таких людей, как Таня, другая будет возмущаться тем, что независимые журналисты не защищают линию Кремля. Человек, который напал на Таню, - символ выкорчеванной свободы слова в России", - заявил Каныгин. Источник: The Daily Beast