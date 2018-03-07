Советский ученый-микробиолог, бежавший в Великобританию, "был убит Москвой, таково страшное эхо дела Скрипаля", как опасается его сын

"Владимир Пасечник, советский микробиолог, бежал в Великобританию в 1989 году и предостерег, что российская программа "микробной войны" была в 10 раз масштабнее, чем считалось", - пишет журналист The Daily Mail Джеймс Подеста.

Пасечник скончался в 2001 году в возрасте 64 лет. "Хотя официальной причиной смерти Пасечника был назван инсульт, его сын Никита заподозрил, что за этим стояли преступление и шпионская деятельность. А после предполагаемого отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в минувшее воскресенье (Никита) Пасечник укрепил свою уверенность", - говорится в статье.

Никита Пасечник, ИТ-специалист, живущий в графстве Дорсет, сказал: "Путин пытается отомстить своим противникам, продемонстрировать свою силу и показать, что случится с теми, кто предает систему. На мой взгляд, нет сомнений в том, что этот человек [Скрипаль] был отравлен ФСБ или другой специализированной силой современной России. Российские власти очень опасны, они убивают людей и чувствуют, что абсолютно свободно могут делать это в Великобритании".

Он сказал: "Мой отец всегда испытывал страх и говорил мне, что они могут его убить".

"Официальной причиной его смерти был инсульт, но я говорил с врачами, и они сказали, что его мозг был серьезно поврежден и они никогда не видели подобных инсультов. Я говорил со специалистами в разных странах, и они сказали, что определенные химические вещества могут вызвать инсульт", - заявил Пасечник.