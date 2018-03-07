Дочь Сергея Скрипаля поддержала в Facebook идею посадить Путина в тюрьму

Как вскрылось вчера вечером, находящаяся в критическом состоянии дочь сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля, "отравленного" при "попытке убийства" в ресторане Zizzi, написала nice - "мило", когда некий друг заявил, что надеется, что Владимира Путина посадят в тюрьму, сообщает The Daily Mail. "33-летняя Юлия, которая, как считается, отравлена тем же неизвестным веществом, что и отец, прокомментировала размещенное в Facebook письмо, в котором Путин обвинялся в том, что он "худший в мире президент", - поясняют журналисты Джемма Бакли, Крис Гринвуд и Том Пейн.

"Страница Юлии в социальных сетях демонстрирует, что в 2010 году - в том же году, когда ее отец получил политическое убежище в Великобритании, - она переехала в Лондон. Покинув Россию при необычайном "обмене шпионами", полковник (Сергей Скрипаль, бывший офицер ГРУ. - Прим. ред.) и его семья спустя два года въехали в особняк, имеющий общую стену с другим домом, на окраине Солсбери. За дом с четырьмя спальнями стоимостью 350 тыс. фунтов было уплачено наличными, раньше он принадлежал полиции Уилтшира", - говорится в статье.

Соседи семейства говорят, что Скрипаль был "счастливым" человеком.

"Но родственники бывшего разведчика сказали, что он полагал, что российские спецслужбы в любой момент могут за него взяться", - говорится в статье.

Скрипаль жил в Солсбери с женой Людмилой, которая в 2012 году умерла в возрасте 59 лет. В свидетельстве о смерти сказано, что она умерла от рака матки, который у нее диагностировали в России.

"В прошлом году скончался сын Скрипаля. Как сообщалось, он был госпитализирован в Санкт-Петербурге с печеночной недостаточностью, когда поехал в Россию со своей девушкой. Как представляется, сын и дочь экс-разведчика свободно перемещались между Россией и Великобританией", - говорится в статье.

"В ноябре 2013 года Юлия "запостила" слово nice в ответ на антипутинское письмо своего друга, написанное, чтобы попрактиковаться в английском, и содержавшее поправки, которые преподаватель внес красной ручкой, - говорится в статье. - Письмо гласило (на ломаном английском. - Прим. перев.): "Я хочу посадить в тюрьму Владимира Путина, потому что я думаю, что он худший президент в мире. Он украл столько денег, что они могут прокормить маленькую голодающую страну".

"Как считается, Юлия переехала назад в Россию и была в гостях у отца, когда они заболели. Во вторник экономка Скрипаля сказала, что ее попросили сделать уборку в спальне Юлии перед ее приездом", - передают корреспонденты.