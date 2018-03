7 марта 2018 г. Нил Бакли | Financial Times В британско-российских отношениях нарастает напряженность "Любая улика в пользу того, что загадочная болезнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии была оплаченной Россией попыткой заказного убийства, вызовет усиление похолодания в британско-российских отношениях, которые уже находятся на самом низком уровне со времен войны, - утверждает Нил Бакли в Financial Times. - Несмотря на горячие отрицания Россией своей причастности к случившемуся, во вторник во взаимодействии двух столиц была явственна напряженность". "После того как российское посольство обвинило британские СМИ в "демонизации" России, британский министр иностранных дел Борис Джонсон сказал парламенту, что Великобритания "жестко" ответит, если будет установлена какая бы то ни было причастность России к случившемуся, в том числе пересмотрит режим санкций", - говорится в статье. Некоторые критики утверждают, что Москве позволила осмелеть неспособность Великобритании решительно ответить на прежние злодеяния: отравление радиоактивным веществом бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко в 2006 году и загадочную смерть разоблачителя Александра Перепеличного в 2012 году, передает автор. "Билл Браудер, генеральный директор Hermitage Capital и откровенный критик российского президента Владимира Путина, сказал, что Великобритания создала среду, в которой "Кремль чувствует, что ему дан зеленый свет совершать заказные убийства на британской почве без всяких последствий", - цитирует журналист. "Так что есть огромная необходимость обеспечить реальные, значимые последствия", - добавил Браудер. Источник: Financial Times